Якою буде погода в Україні до кінця квітня: прогноз від синоптика

Погода в Україні у перший тиждень після Великодня буде прохолодною. Наприкінці тижня та 17 квітня можливі заморозки.

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів народний синоптик Леонід Горбань.

"Але вдень ​​температура сягатиме 18 градусів тепла. Це тішить. Дощів стане менше. Вони будуть короткочасними. В кінці місяця потеплішає до 24 градусів", – розповів синоптик.

Читайте також: Цього тижня Україну накриють магнітні бурі: що це таке та кому їх слід остерігатися

Він зазначив, що в цілому земля ще не прогрілася, як і повітря.

"Паводки, які ми спостерігаємо в низці регіонів, покрили ґрунт. А під водою – лід. Чернігівщина і північ Луганщини ще зі снігом. В народі кажуть так: найвдалішим є саджання картоплі, коли кропива росте на чверть. А цибулю варто садити до цвітіння вишні", – розповів Горбань.

При цьому синоптик зауважив, – слід сподіватися, що травневих заморозків не буде. При ранньому Великодні вони не бувають сильними.