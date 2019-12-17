18:26
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Якою буде вартість кредиту на купівлю землі в Україні

      727 Читать новость на русском
      Кредит на покупку землі в Україні / uacouncil.org/uk

      Фактична вартість кредиту на купівлю сільськогосподарської землі в Україні становитиме від 3 до 5%. Поки що держава готова надавати фінансові інструменти тільки власникам землі площею до 500 гектарів.

      Передбачається щонайменше 2 види фінансової допомоги, заявив на пресмарафоні щодо земельної реформи міністр економіки Тимофій Милованов.

      Важливо: Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

      Види фінансової допомоги власникам землі

      Страхування виданих на землю кредитів

      Громадяни, чи компанії, які підходять під критерії, зможуть отримати страхування кредитів. Самі ж критерії на отримання кредитів будуть озвучені найближчим часом. Також буде сформований реєстр фізичних і юридичних осіб-фермерів.

      Страхування кредитів дає можливість банку надавати кредити без кредитної історії. Це важливо, тому що багато людей працюють у готівці і не можуть показати бізнес-модель,
      – сказав Милованов.

      Компенсація фінансово-відсоткової ставки, або часткова компенсація тіла кредиту на рівні облікової ставки 13,5%.

      "Фактична вартість кредиту буде від 3% до 5%. Всю іншу частину ми компенсуємо", – запевнив міністр.

      До теми: Без доступу іноземців до ринку земля буде на 15-20% дешевшою, – Милованов

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      Верховна Рада 13 листопада схвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі. Він скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

      • не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      • не більше 8% землі в області;
      • не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Водночас Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що винесе питання продажу землі іноземцям на референдум. А відповідні правки до законопроєкту внесуть між 1 і 2 читаннями.

      Ринок землі мораторій країни де заборонений продаж землі список
      Країни, в яких заборонений продаж сільськогосподарських земель / Інфографіка 24 каналу

      Вбивство 3-річного сина Соболєва: слідство підозрює 25-річного росіянина в організації замаху
      сьогодні
      13368
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Ринок землі Мораторій на продаж землі Кредит Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:21 Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського
      Інна Жолобович 25
      сьогодні , 17:02 Путін та Папа Римський: хто ставав "Людиною року" TIME до Грети Тунберг
      Світлана Попова 331
      сьогодні , 17:00 Україна в центрі американського торнадо
      Блог Соцмережі 405
      сьогодні , 16:40 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 5342
      сьогодні , 15:47 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 3632
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук