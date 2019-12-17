Якою буде вартість кредиту на купівлю землі в Україні

Фактична вартість кредиту на купівлю сільськогосподарської землі в Україні становитиме від 3 до 5%. Поки що держава готова надавати фінансові інструменти тільки власникам землі площею до 500 гектарів.

Передбачається щонайменше 2 види фінансової допомоги, заявив на пресмарафоні щодо земельної реформи міністр економіки Тимофій Милованов.

Важливо: Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

Види фінансової допомоги власникам землі

Страхування виданих на землю кредитів

Громадяни, чи компанії, які підходять під критерії, зможуть отримати страхування кредитів. Самі ж критерії на отримання кредитів будуть озвучені найближчим часом. Також буде сформований реєстр фізичних і юридичних осіб-фермерів.

Страхування кредитів дає можливість банку надавати кредити без кредитної історії. Це важливо, тому що багато людей працюють у готівці і не можуть показати бізнес-модель,

– сказав Милованов.

Компенсація фінансово-відсоткової ставки, або часткова компенсація тіла кредиту на рівні облікової ставки 13,5%.

"Фактична вартість кредиту буде від 3% до 5%. Всю іншу частину ми компенсуємо", – запевнив міністр.

До теми: Без доступу іноземців до ринку земля буде на 15-20% дешевшою, – Милованов

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

Верховна Рада 13 листопада схвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі. Він скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Водночас Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що винесе питання продажу землі іноземцям на референдум. А відповідні правки до законопроєкту внесуть між 1 і 2 читаннями.



Країни, в яких заборонений продаж сільськогосподарських земель / Інфографіка 24 каналу