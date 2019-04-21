Якою була реакція Заходу на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

Перемогу на виборах Президента України-2019 відповідно до результатів Національного екзит-полу здобув Володимир Зеленський. Чи влаштовує такий результат Європу та США і що загалом говорять західні політики про підсумки президентських виборів, читайте далі.

Офіційні результати ще не опубліковані ЦВК, однак низка країн уже встигли привітати Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах в Україні.

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США

Посольство США в Україні уже привітало Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні.

У посольстві також подякували всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні. Дипломати висловили подяку президенту Петру Порошенку за зусилля, яких він доклав за останні 5 років для зміцнення безпеки України, процвітання та демократії, а також для зміцнення двосторонніх відносин.

Ми сподіваємось на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським,

– додали у посольстві.

Австрія

Канцлер Австрії Себастіан Курц привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні, пише АВА. Він зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення "добрих двосторонніх відносин".

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За словами канцлера, Австрія є одним з найбільших інвесторів в економіку України, і тому зацікавлена ​​в економічному розвитку цієї країни.

Я закликаю президента Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією,

– наголосив Курц.

Курц наголосив, що Відень як і раніше засуджує анексію Криму Росією і наполягає на звільненні українських моряків, затриманих в Керченській протоці. "Австрія дотримується санкцій Європейського союзу проти Росії і вимагає, щоб була відновлена ​​територіальна цілісність країни", – зазначив канцлер.

Швеція

Міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстром також привітала Зеленського.

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Вона написала у Twitter, що Швеція буде продовжувати співпрацювати з Україною.

Швеція буде підтримувати програму реформ, територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України,

– додала Вальстром.

Congratulations to Zelenskiy on winning the competitive presidential election in Ukraine. Sweden will continue to work closely with Ukraine and support its reform programme and its territorial integrity, sovereignty and independence. — Margot Wallström (@margotwallstrom) April 21, 2019

Євросоюз

Голова Європейської Ради Дональд Туск приєднався до привітань Володимира Зеленського. Він додав у Twitter, що ЄС налаштований і надалі підтримувати Україну.

Вільні вибори і мирна зміна влади – це сильна українська демократія,

– зазначив Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського і запросив його до Польщі, повідомили у прес-службі посольства Польщі.

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Він сподівається на покращення діалогу щодо історичних питань. Дуда висловив впевненість, що вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти.

Глибоко вірю, що період вашої президентської діяльності принесе позитивну переміну в сприймані спільної, недавньої історії наших народів,

– зазначив Дуда.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у Twitter також привітав Володимира Зеленського з перемогою. Столтенберг заявив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці,

– написав він.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 21, 2019

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах України. У себе на Facebook-сторінці Володимир Зеленський подякував президенту Франції за привітання та підтримку.

Новина постійно оновлюється.

Відповідно до результатів Нацонального екзит-полу переміг у президентських виборах України Володимир Зеленський (73%). Петро Порошенко набрав 25,5% голосів.



Остаточні дані Національного екзит-полу