Якою має бути справжня пані: поради Ольги Фреймут: відео
Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, якою, на її думку, має бути справжня пані.
Про це Фреймут поширила у своєму персональному Telegram-каналі.
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На думку телеведучої, "справжня пані" має бути:
1. Охайною. "І словом, і ділом", – додає Фреймут.
2. Освіченою, адже це найбільше багатство.
3. Не самотньою. За словами Олі, чоловік додає стилю. "Або жінка в залежності від орієнтації", – сказала вона.
Поради Ольги Фреймут, дивіться відео:
Нагадаємо, Ольга Фреймут презентує нову книгу. Цього разу вона називається "Школа пані Фреймут. Етикет".
Джерело: 24 Канал
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