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Якою має бути справжня пані: поради Ольги Фреймут: відео

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram

Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, якою, на її думку, має бути справжня пані.

Про це Фреймут поширила у своєму персональному Telegram-каналі.

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На думку телеведучої, "справжня пані" має бути:

1. Охайною.  "І словом, і ділом", – додає Фреймут.

2. Освіченою, адже це найбільше багатство.

3. Не самотньою. За словами Олі, чоловік додає стилю. "Або жінка в залежності від орієнтації", – сказала вона.

Поради Ольги Фреймут, дивіться відео:

Нагадаємо, Ольга Фреймут презентує нову книгу. Цього разу вона називається "Школа пані Фреймут. Етикет".

Теги: Новини України LifeStyle Ольга Фреймут Психологія
Джерело: 24 Канал
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