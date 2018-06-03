Якою має бути справжня пані: поради Ольги Фреймут: відео

Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, якою, на її думку, має бути справжня пані.

Про це Фреймут поширила у своєму персональному Telegram-каналі.

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На думку телеведучої, "справжня пані" має бути:

1. Охайною. "І словом, і ділом", – додає Фреймут.

2. Освіченою, адже це найбільше багатство.

3. Не самотньою. За словами Олі, чоловік додає стилю. "Або жінка в залежності від орієнтації", – сказала вона.

Поради Ольги Фреймут, дивіться відео:

Нагадаємо, Ольга Фреймут презентує нову книгу. Цього разу вона називається "Школа пані Фреймут. Етикет".