Якою світ запам’ятав Барбару Буш: біографія та цікаві факти

Колишня перша леді США Барбара Буш померла на 92 році життя – погіршення стану свого здоров’я в останні роки вона переносила з непохитною стійкістю.

Барбару Буш американці запам’ятали як відверту першу леді, яка передовсім турбувалася про інших. Окрім того Барбара була відома своїми самокритичними дотепними висловами та яскравим почуттям гумору.

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Барбара Буш любила покепкувати

Першою леді Барбара Буш була з 1989 по 1993 рік. У ці роки її чоловік – Джордж Буш-старший був 41-м президентом США.

Барбара та Джордж одружилися у 1945 році та мали шестеро дітей. Вони були у шлюбі разом довше, за будь-яке інше американське президентське подружжя.

Як перша леді Барбара займалася питаннями грамотності. Вона створила Фонд Барбари Буш на підтримку грамотності в сім'ї, просувала розвиток навичок читання.

Барбара Буш підтримувала сина та чоловіка

Візитівками Барбари були її сиве волосся та перлове намисто. Жінка посивіла, коли у 1950-х, після того як її трирічна дочка Пауліна захворіла на лейкемію і померла.

Згодом екс-перша-леді вирішила, що фарбоване волосся їй не підходить. Відтак Барбара закріпила за собою образ "народної бабусі".

Щодо перлового намиста, то воно стало модним трендом після того, як Барбара з'явилася в ньому на інавгурації свого чоловіка в 1989 році. Як згодом зізналася жінка, вона вибрала його, щоб приховати зморшки на шиї.