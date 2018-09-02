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Якою я її пам'ятаю, – подруга принцеси Діани опублікувала архівне фото

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Принцеса Діана
Принцеса Діана / Український репортер

Принцеса Діана – одна з найвідоміших жінок в історії. І хоч її життя трагічно обірвалось у віці 36 років, вона назавжди запам'ятається людям неймовірним стилем та відкритістю до народу. А от якою Леді Ді пам'ятають її подруги, розповіла Роза Монктон.

Як відомо, автокатастрофа 31 серпня 1997 року забрала життя однієї з найважливіших постатей минулого століття – принцеси Діани. Нею захоплювались мільйони, називаючи Леді Ді та "народною принцесою".

Читайте також: Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ

У 21-у річницю з дня смерті принцеси Діани її подруга Роза Монктон розповіла, якою вона запам'ятає принцесу Уельську. Окрім цього, жінка опублікувала архівне фото, на якому Леді Ді позувала перед камерою у неофіційній атмосфері.

Діана, якою я її пам'ятаю. Недостатньо написано про її почуття гумору і життєлюбність. Друг і чудова хресна Домініки. Спочивай з миром,
– поділилась Роза Манктон.

 

Як відомо, Роза Манктон має дві доньки. Одна з них народилась із синдромом Дауна. Саме цю дівчинку Домініку похрестила принцеса Діана та дбала про неї до самої смерті, повідомляє People. 

"Вона говорила мені, що я повинна вірити в дочку і любити дитину. Ходила зі мною на прийоми до лікаря і просто була поруч", – розповіла Роза Манктон.

Наразі жінка створила благодійну організацію та допомагає людям з інвалідністю знайти роботу в США. Ймовірно, приклад принцеси Діани надихнув її на таку соціальну роботу, за що у 2017 році отримала орден від королеви Єлизавети ІІ.


Роза Манктон та її донька Домініка з орденом

Подруга принцеси Діани та дизайнер її весільної сукні Елізабет Еммануель у розмові з журналістами зазначила, що навіть після двох десятиліть Леді Ді має чималий вплив на людей – вона досі змінює світ на краще. 

"Роки пройшли так швидко. Це все дуже сумно, але вона залишається в серцях і думках стількох людей – це її спадщина. Адже всі так добре її пам'ятають", – розповіла Елізабет Еммануель.

Теги: LifeStyle Втрати Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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