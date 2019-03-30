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      Якою є собівартість українського газу: пояснення експертів

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      Попри те, що сьогодні день тиші, Facebook-сторінки деяких кандидатів у президенти рясніють дописами про болюче для українців питання – тарифи на газ. При цьому, голова "Нафтогазу" апелює цифрами, подекуди у п'ять разів вищими, ніж озвучують політики. Журналісти 24 каналу з'ясовували, хто з них таки каже правду, а хто лише спекулює задля власних інтересів.

      У квітні 2019 року "Нафтогаз" знизить тарифи на газ. Це – не акт щедрості, а наслідок зниження ринкової ціни. Тож ті громадяни, яким блакитне паливо постачає "Нафтогаз", заплатять на 2% менше, ніж у березні. Тобто 8,3 гривні за куб, а не 8,5, як постановив Кабмін.

      Читайте також: Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію

      Та переддень виборів – це ще один шанс для кандидатів у президенти назватися борцями із тарифами. За підрахунками одного з кандидатів, в іноземній валюті українці мали б платити 80 доларів за тисячу кубометрів, інший ж переконує, що ця сума має дорівнювати 128 доларам.

      Що говорять у "Нафтогазі"

      А от голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що формули політиків у підрахунку ціни невірогідні, адже собівартість газу становить приблизно 250 доларів.

      Цими цифрами просто жонглюють, як хочеться. Тому не варто ставитися до них серйозно. В різні роки собівартість коливалася від 50 до 95 доларів за тисячу кубометрів,
      – прокоментував Андрій Герус, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

      Тобто вартість видобутку газу може змінюватися. Щоб встановити, якою вона є сьогодні, потрібно опиратися на звітність "Нафтогазу". А вона закрита і, насправді, мало хто з політиків тримав її у руках.

      Андрій Коболєв
      Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв

      "Мала би бути відкрита й прозора система підзвітності, в якій ми б побачили складові собівартості газу, – зазначила Вікторія Войціцька, народний депутат фракції "Самопоміч".

      Журналісти 24 каналу не дістали звітності "Нафтогазу", проте знайшли посадовців в "Укргазвидобуванні", які відповідають за викачування газу із надр.

      Коли ціна на газ зможе зменшитися

      Виявилося, що собівартість газу, яким ми користуємося, становить 60 доларів, тобто 1,6 гривні за кубічний метр. Це вже з урахуванням витрат на підтримку видобутку та колосальними оподаткуванням.

      Об'єм житниці на сьогодні складає приблизно 85 мільярдів кубічних метрів,
      – пояснив Юрій Нагорняк, заступник директора з видобутку "Укргазвидобування".

      Проте цього газу українцям вистачить на 10 років. Аби у 2028 не було різкого стрибка цін потрібно вже зараз вкладати частину грошей від продажу газу в збільшення об'ємів викачування. 

      Тобто до поточних витрат мають додатися інвестиції в модернізацію обладнання та на розробку родовищ. Саме тому й виходить цифра у 250 доларів.


      Нагорняк пояснив, як формується ціна на газ

      Ціна питання всього 3-5 мільярдів доларів і вже за п'ять років собівартість буде нижчою. Та за словами Нагорняка, власних грошей не вистачає, тому беруть кредити, що лише піднімає собівартість газу.

      Запасів в Україні вистачить приблизно на півстоліття. Наша країна – третя в Європі за розмірами покладів газу і може стати серйозним гравцем на міжнародному ринку. Але на нових родовищах інфраструктуру потрібно будувати з нуля: інвестиції в буріння там теж будуть вищими, ніж поточні.

      Читайте також: Український транзит під загрозою: Угорщина домовилася про постачання газу з ще однією країною

      Ситуацію можна виправити, якщо знизити оподаткування із 70% до 20%, а  також зробити ринок прозорим, щоб туди заходили іноземні інвестори. До речі, не піднявши технологію на новий рівень, ми не доберемося до ще одного різновиду газу – сланцевого. Україна за його покладами – третя у світі.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Тарифи на газ сланцевий газ
      Джерело: 24 канал
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