Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію, – Корнієнко про Васильковського
29 червня 2021 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:"Цензор.НЕТ"
Олександр Корнієнко заявив, що нардеп Ігор Васильковський покине "Слуг народу", якщо суд визнає його винним у керуванні авто в п'яному вигляді.
Віжповідну заяву щодо Ігоря Васильковського Корнієнко зробив під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради 29 червня. Нардеп зауважив, що у них "немає недоторканих".
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Корнієно прокоментував скандал з нардепом від "Слуг народу"
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" пообіцяв вигнати нардепа Ігоря Васильковського з фракції, якщо суд визнає його винним у керуванні авто в стані сп'яніння.
У нас немає недоторканних, ми це неодноразово демонстрували. Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію,
– сказав Корнієнко.
Що відомо про ймовірне водіння Васильковського у п'яному вигляді
- У ніч проти 28 червня у Одесі поліція спіймала за кермом Toyota Land Cruiser Ігоря Васильковського. Патрульні запідозрили, що нардеп кермував транспортним засобом в стані сп'яніння, але він відмовився проходити огляд.
- У нього нібито була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло.
- На нього слали адмінпротокол за статтею 130 про керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.
- Згодом сам парламентар цю інформацію спростував, наголосивши, що був тверезий, а зупинили його просто так. Ігор Васильковський заявив, що вранці 28 червня здав усі аналізи, щоб доказати, що не був п'яний і не вживав наркотики.