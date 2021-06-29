Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію, – Корнієнко про Васильковського

Олександр Корнієнко заявив, що нардеп Ігор Васильковський покине "Слуг народу", якщо суд визнає його винним у керуванні авто в п'яному вигляді.

Віжповідну заяву щодо Ігоря Васильковського Корнієнко зробив під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради 29 червня. Нардеп зауважив, що у них "немає недоторканих".

Читайте більше "Слугу" Васильковського спіймали п'яним за кермом, – ЗМІ

Корнієно прокоментував скандал з нардепом від "Слуг народу"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" пообіцяв вигнати нардепа Ігоря Васильковського з фракції, якщо суд визнає його винним у керуванні авто в стані сп'яніння.

У нас немає недоторканних, ми це неодноразово демонстрували. Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію,

– сказав Корнієнко.

Що відомо про ймовірне водіння Васильковського у п'яному вигляді