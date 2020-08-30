Якщо не введуть надзвичайний стан: місцеві вибори відбудуться навіть у червоній зоні
У МОЗ запевнили, що місцеві вибори 25 жовтня відбудуться навіть у регіонах з "червоної зони" карантину. Це станеться за умови, якщо в Україні не введуть режим надзвичайного стану.
Таку інформацію підтвердив головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в коментарі програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV. Про це повідомляє 24 канал.
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За словами Ляшка, Україна братиме за приклад президентські вибори у Польщі в умовах карантину.
Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації, за приклад брали вибори Польщі, взяли їхній досвід,
– сказав заступник глави МОЗ.
Як і коли в Україні відбудуться місцеві вибори 2020
- Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. 23 липня вона набула чинності.
- Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
- Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.
- Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
- У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.
Які регіони зараз перебувають у червоній зоні
- Через погіршення ситуації з коронавірусом розширили червону зону. Туди, зокрема, потрапили такі великі міста, як Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл.
- Нове епідемічне зонування почне діяти від початку доби 31 серпня.
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