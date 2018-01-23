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Якщо артист виступає у Росії і робить диверсії – він молодець, – Положинський

17:06, сьогодні 1406 Читать новость на русском
Положинський розповів, як ставиться до українських зірок, які постійно виступають у Росії
Положинський розповів, як ставиться до українських зірок, які постійно виступають у Росії / pda.pravda.if.ua

Олександр Положинський розповів, як ставиться до українських зірок, які постійно виступають у Росії.

Лідер гурту "Тартак" в інтерв’ю "Фактам ICTV" зазначив, що якщо український артист виступає у Росії, щоб заробити гроші, які потім інвестує в економіку України, віддасть на підтримку ЗСУ чи допомогу українцям – такий варіант має право на існування. Адже так артист виснажує противника "викачуванням з ворога бодай якихось ресурсів".

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Якщо хтось їздить, щоб паралельно із заробітками вести пропагандистську роботу на користь України – це нормальний хід. Якщо він шпигує на користь України – це ще краще. Якщо паралельно робить якісь диверсії – взагалі молодець,
– сказав Олександр Положинський.

Він додав, що громадяни зосередились лише на представниках шоу-бізу, але забувають про тисячі українців, які досі їздять у Росію на заробітки. І, можливо, вони завдають іміджу України значно більше шкоди, ніж виступи там українських зірок.

"Мені не подобається, що артистів постійно роблять ворогами та винними. Це особиста справа кожного артиста. Якщо він у свій діяльності використовує фанатів як джерело своєї творчості, то повинен прислухатися і до їхнього голосу, який каже: "друже, ми тебе любимо, але ти маєш бути трохи інакшим", – додав музикант.

Попри це, на думку Положинського, ще в березні 2014 року Україна повинна була припинити будь-які стосунки з Росією: дипломатичні, економічні та культурні.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії LifeStyle Музика Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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