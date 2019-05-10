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      Якби Джордж Мартін писав сценарій Ліги чемпіонів

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      Джордж Мартін
      Джордж Мартін

      В мене є глибоке переконання, що цей розіграш Ліги Чемпіонів написано сценаристом. Дуже хорошим сценаристом.

      В просторій кімнаті в швейцарському Ньоні сиділи двоє: президент УЄФА Олександр Чеферін та директор організації змагань УЄФА – більшість знає його, як мужичка, що дуже схожий на Клаудіо Ранієрі та проводить жеребкування ЛЧ – Джорджио Маркетті. Щойно відбулося жеребкування 1/8. Двері відчинились, в кімнату зайшов пристаркуватий бородань з окулярами та легким перегаром від дорогого віскі.

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      – Пане Мартін, дякуємо, що погодилися на нашу пропозицію. Ми маємо сподівання, що вам буде цікаво співпрацювати з нами! – одразу почав Маркетті.
      – "Реал" к єб**ям вилітає від "Аяксу" одразу в 1/8, – відрізав товстун.
      – Що? – окуляри Маркетті сповзли на краєчок носу.
      – Пане Мартін, ви, мабуть, не до кінця розумієте. "Реал" виграв три останні титули. Дохід від матчів Мадрида напрочуд важливий для УЄФА, – як маленькій дитині пояснив Чеферін.
      – Я все прекрасно розумію. Але так буде краще. Повірте, позбутися одного з ключових персонажів на самому початку – це моя фішка. І вона лише підніме рейтинги.
      Маркетті та Чеферін знову переглянулись. А Джордж Мартін вже біг далі.
      – Значить, "Аякс" програє вдома, але потім на "Бернабеу" розгромить Реал 1:4. Інша команда з Мадрида, "Атлетіко", виграє перший матч вдома у "Юве" 2:0, а пот...
      – Чекайте! Але ми не можемо втратити і "Юве" на стадії 1/8! Дохід від матчів з участю Роналду не менший, аніж від матчів "Реалу".
      – "Ювентус" не вилетить в 1/8.
      – Але ж ви самі сказали, що в першому матчі вдома "Атлетіко" виграє 2:0. Вони ніколи не впустять таку перевагу. Як це пояснити взагалі?
      – Яйцями!
      – Тобто?
      – Ну, після перемоги вдома Сімеоне покаже трибунам характерний жест, типу: "От у нас які яйця!", це розізлить Роналду і в Турині він зробить хет-трик та виведе "Юве" в 1/4.
      – І все?
      – Не все! Теж покаже трибунам яйця, типу: "Ось у кого вони насправді великі!"
      – Думаєте, людям цікаво дивитись за тим, у кого найбільші яйця?
      – Звичайно! Тому ПСЖ вилетить від МЮ.
      – Тому що у МЮ вони більші?
      – Ні, тому що у ПСЖ їх нема. Та щоб це зрозуміли всі, "Манчестер" програє вдома, на виїзді гратиме майже другим складом, а на заміну виходитимуть Чонг і Грінвуд.
      – Це хто?
      – Не знаю. Я придумав прізвища на ходу. Знайдіть якихось тінейджерів на вулиці і скажіть, що вони з академії МЮ. Далі. "Ліверпуль" перемагає "Баварію".
      – Гаразд. Що цікавого буде тут?
      – Нічого.
      – Як? Це ж наша головна вивіска 1/8!
      – Ну, в цьому й фішка. Тим паче, весь креатив на "Ліверпуль" я використаю в півфіналі.
      Маркетті тільки й встигав записувати. Чеферін розумів, що зупиняти старого нема сенсу.
      – Значить, чвертьфінали. "Барселона" – МЮ. Далі проходять каталонці. Ніяких скандалів. Просто Мессі робить різницю. Всі повинні почати думати, що він виграє золотий м‘яч.
      – Але ж є Роналду! – підсвідомо вирвалося у Маркетті.
      – Ні. Роналду програє "Аяксу".
      – "Аяксу"? Яким чином команда може вибити спочатку "Реал", а потім "Ювентус"? Звідки у молодої команди, як ви кажете, такі великі яйця?!?
      – Тут справа не в них. "Аякс" грає душею, а ще у них очі горять.
      – Якась пафосна туфта.
      – Згоден, але народу подобатиметься. Ну, і в моїх сценаріях завжди має бути вогонь. Значить, далі. "Манчестер Сіті" вилітає від "Тоттенгему".
      – А чому?
      – В першому матчі Гвардіола забуде, що у його команди найбільші яйця в цій ЛЧ і зіграє від оборони. За це ми його й накажемо. А щоб виглядало ще принизливіше, вирішальний гол заб‘є Льоренте.
      – Льоренте? Він же глухий запасний, що має статися, аби він вийшов?
      – Кейн отримає травму і "Тоттенхем" пройде "МанСіті" без свого головного бомбардира.
      – Боже, як принизливо.
      – Ну, тоді про відмінений гол на останній хвилині я вам розповідати не буду. Побачите вживу.
      – Якщо чесно, після всього, що ви нам розповіли, я вже починаю підсвідомо вболівати за "Аякс".
      – От і прекрасно! Адже в півфіналі вони програють "Тоттенхему".
      – Б*я...
      – Перший матч у Лондоні.
      – Повертається грізний Кейн і виносить молодняк?
      – Ні. "Аякс" виграє на виїзді 0:1. Кейн травмований.
      – Ага, тоді Кейн зіграє у матчі-відповіді?
      – Ні. В Амстердамі господарі виграють перший тайм 2:0.
      – "Тоттенхем" заб‘є три за тайм?
      – Так. При чому одна людина.
      – Ага, я зрозумів. Знову Льоренте?
      – Ні.
      – А хто?
      – Лукас Моура.
      – Той самий, що колись грав у ПСЖ?
      – Ага. Можливо, в цей момент десь в Азії застрелиться один шейх. Я ще не вирішив.
      – Жесть.
      – Ну, і на десерт. "Барса" – "Ліверпуль". Перший матч – 3:0. На користь "Барселони".
      – Чекайте. Після такого неможливо відігратися. Навіть якщо в тебе в нападі Мане, Салах і Фірміно.
      – Мане, Шакірі і Орігі.
      – І як це можливо?
      – Ну, тотальний пресинг, високі позиції крайніх захисників, гра Хендерсона між лініями, часті зміни позицій трьома нападаючими, блискуча гра Алісона і футболка Салаха.
      – Яка ще футболка?
      – Never give up!
      – А яке вона буде мати відношення до перемоги?
      – Ніякого. Але, повірте, про неї напишуть не менше, ніж про тактичні настанови Клоппа.
      – Послухайте, пане Мартін, все, що ви розповіли, звучить занадто фантастично. Ви впевнені, що людям сподобається?
      – Хлопці, звичайно сподобається. Знаєте скільки це придумувалось? Я ж заради сценарію для вашої Ліги Чемпіонів 8-й сезон "Гри Престолів" по пи**і пустив.

      Автор: Женя Янович

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      Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Ліга чемпіонів Гра престолів
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