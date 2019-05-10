Якби Джордж Мартін писав сценарій Ліги чемпіонів

В мене є глибоке переконання, що цей розіграш Ліги Чемпіонів написано сценаристом. Дуже хорошим сценаристом.

В просторій кімнаті в швейцарському Ньоні сиділи двоє: президент УЄФА Олександр Чеферін та директор організації змагань УЄФА – більшість знає його, як мужичка, що дуже схожий на Клаудіо Ранієрі та проводить жеребкування ЛЧ – Джорджио Маркетті. Щойно відбулося жеребкування 1/8. Двері відчинились, в кімнату зайшов пристаркуватий бородань з окулярами та легким перегаром від дорогого віскі.

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– Пане Мартін, дякуємо, що погодилися на нашу пропозицію. Ми маємо сподівання, що вам буде цікаво співпрацювати з нами! – одразу почав Маркетті.

– "Реал" к єб**ям вилітає від "Аяксу" одразу в 1/8, – відрізав товстун.

– Що? – окуляри Маркетті сповзли на краєчок носу.

– Пане Мартін, ви, мабуть, не до кінця розумієте. "Реал" виграв три останні титули. Дохід від матчів Мадрида напрочуд важливий для УЄФА, – як маленькій дитині пояснив Чеферін.

– Я все прекрасно розумію. Але так буде краще. Повірте, позбутися одного з ключових персонажів на самому початку – це моя фішка. І вона лише підніме рейтинги.

Маркетті та Чеферін знову переглянулись. А Джордж Мартін вже біг далі.

– Значить, "Аякс" програє вдома, але потім на "Бернабеу" розгромить Реал 1:4. Інша команда з Мадрида, "Атлетіко", виграє перший матч вдома у "Юве" 2:0, а пот...

– Чекайте! Але ми не можемо втратити і "Юве" на стадії 1/8! Дохід від матчів з участю Роналду не менший, аніж від матчів "Реалу".

– "Ювентус" не вилетить в 1/8.

– Але ж ви самі сказали, що в першому матчі вдома "Атлетіко" виграє 2:0. Вони ніколи не впустять таку перевагу. Як це пояснити взагалі?

– Яйцями!

– Тобто?

– Ну, після перемоги вдома Сімеоне покаже трибунам характерний жест, типу: "От у нас які яйця!", це розізлить Роналду і в Турині він зробить хет-трик та виведе "Юве" в 1/4.

– І все?

– Не все! Теж покаже трибунам яйця, типу: "Ось у кого вони насправді великі!"

– Думаєте, людям цікаво дивитись за тим, у кого найбільші яйця?

– Звичайно! Тому ПСЖ вилетить від МЮ.

– Тому що у МЮ вони більші?

– Ні, тому що у ПСЖ їх нема. Та щоб це зрозуміли всі, "Манчестер" програє вдома, на виїзді гратиме майже другим складом, а на заміну виходитимуть Чонг і Грінвуд.

– Це хто?

– Не знаю. Я придумав прізвища на ходу. Знайдіть якихось тінейджерів на вулиці і скажіть, що вони з академії МЮ. Далі. "Ліверпуль" перемагає "Баварію".

– Гаразд. Що цікавого буде тут?

– Нічого.

– Як? Це ж наша головна вивіска 1/8!

– Ну, в цьому й фішка. Тим паче, весь креатив на "Ліверпуль" я використаю в півфіналі.

Маркетті тільки й встигав записувати. Чеферін розумів, що зупиняти старого нема сенсу.

– Значить, чвертьфінали. "Барселона" – МЮ. Далі проходять каталонці. Ніяких скандалів. Просто Мессі робить різницю. Всі повинні почати думати, що він виграє золотий м‘яч.

– Але ж є Роналду! – підсвідомо вирвалося у Маркетті.

– Ні. Роналду програє "Аяксу".

– "Аяксу"? Яким чином команда може вибити спочатку "Реал", а потім "Ювентус"? Звідки у молодої команди, як ви кажете, такі великі яйця?!?

– Тут справа не в них. "Аякс" грає душею, а ще у них очі горять.

– Якась пафосна туфта.

– Згоден, але народу подобатиметься. Ну, і в моїх сценаріях завжди має бути вогонь. Значить, далі. "Манчестер Сіті" вилітає від "Тоттенгему".

– А чому?

– В першому матчі Гвардіола забуде, що у його команди найбільші яйця в цій ЛЧ і зіграє від оборони. За це ми його й накажемо. А щоб виглядало ще принизливіше, вирішальний гол заб‘є Льоренте.

– Льоренте? Він же глухий запасний, що має статися, аби він вийшов?

– Кейн отримає травму і "Тоттенхем" пройде "МанСіті" без свого головного бомбардира.

– Боже, як принизливо.

– Ну, тоді про відмінений гол на останній хвилині я вам розповідати не буду. Побачите вживу.

– Якщо чесно, після всього, що ви нам розповіли, я вже починаю підсвідомо вболівати за "Аякс".

– От і прекрасно! Адже в півфіналі вони програють "Тоттенхему".

– Б*я...

– Перший матч у Лондоні.

– Повертається грізний Кейн і виносить молодняк?

– Ні. "Аякс" виграє на виїзді 0:1. Кейн травмований.

– Ага, тоді Кейн зіграє у матчі-відповіді?

– Ні. В Амстердамі господарі виграють перший тайм 2:0.

– "Тоттенхем" заб‘є три за тайм?

– Так. При чому одна людина.

– Ага, я зрозумів. Знову Льоренте?

– Ні.

– А хто?

– Лукас Моура.

– Той самий, що колись грав у ПСЖ?

– Ага. Можливо, в цей момент десь в Азії застрелиться один шейх. Я ще не вирішив.

– Жесть.

– Ну, і на десерт. "Барса" – "Ліверпуль". Перший матч – 3:0. На користь "Барселони".

– Чекайте. Після такого неможливо відігратися. Навіть якщо в тебе в нападі Мане, Салах і Фірміно.

– Мане, Шакірі і Орігі.

– І як це можливо?

– Ну, тотальний пресинг, високі позиції крайніх захисників, гра Хендерсона між лініями, часті зміни позицій трьома нападаючими, блискуча гра Алісона і футболка Салаха.

– Яка ще футболка?

– Never give up!

– А яке вона буде мати відношення до перемоги?

– Ніякого. Але, повірте, про неї напишуть не менше, ніж про тактичні настанови Клоппа.

– Послухайте, пане Мартін, все, що ви розповіли, звучить занадто фантастично. Ви впевнені, що людям сподобається?

– Хлопці, звичайно сподобається. Знаєте скільки це придумувалось? Я ж заради сценарію для вашої Ліги Чемпіонів 8-й сезон "Гри Престолів" по пи**і пустив.

Автор: Женя Янович