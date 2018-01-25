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Якщо б Росія вийшла з конфлікту на Донбасі, це було б в інтересах усіх сторін, – Волкер

17:25, сьогодні 374 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер переконаний, що якщо б Росія хотіла вирішити конфлікт на Донбасі, вона б давно вийшла звідти. Попри те, що Росія заперечує свою участь у цьому.

При цьому, на думку Курта Волкера, прогресу в переговорах з Росією США не бачать. Таку думку дипломат висловив у коментарі BBC.

"Я б хотів, щоб Росія прийняла іншу точку зору. Вважаю, що якщо Росія вийшла б з конфлікту, це було б в інтересах усіх сторін", – заявив Курт Волкер.

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"Ми б хотіли бачити миротворчу місію, яка забезпечила б безпеку. В першу чергу, безпека для людей, які живуть в зоні конфлікту. Це створило б фундамент, на якому можна було проводити місцеві вибори, амністію, введення положення про особливий статус Донбасу і виконання Мінських угод. І в завершенні цих процесів, як і говориться в угодах, ці території повернулися б під контроль України", – наголосив Курт Волкер.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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