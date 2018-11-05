Якщо б українські спортсмени йшли в політику: курйозні рекламні білборди
У 2019 році Україна двічі переживатиме виборчий період. Спочатку обиратимемо президента, а згодом і парламент.
Українські спортсмени теж можуть балотуватися у президенти України (тим, яким виповнилося 35 років), або ж йти по мажоритарному окрузі до Верховної Ради. На сайті Tribuna.com опублікували, як би виглядали білборди українських спортсменів, які вирішили піти в політику.
Читайте також: Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата
Юлія Левченко
Роман Зозуля
Читайте також: Українець Зозуля визнаний найціннішим гравцем своєї команди
Віталій Кличко
Євген Селезньов
Марлос
Олександр Усик
Читайте також: Усик у стилі "Бригади" відправився на бій з Белью: відео
Жан Беленюк
Олег Блохін
Читайте також: Олегу Блохіну – 66 років. Пам’ятні голи та матчі славетного футболіста
Еліна Світоліна
Артем Мілевський