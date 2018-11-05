Якщо б українські спортсмени йшли в політику: курйозні рекламні білборди

У 2019 році Україна двічі переживатиме виборчий період. Спочатку обиратимемо президента, а згодом і парламент.

Українські спортсмени теж можуть балотуватися у президенти України (тим, яким виповнилося 35 років), або ж йти по мажоритарному окрузі до Верховної Ради. На сайті Tribuna.com опублікували, як би виглядали білборди українських спортсменів, які вирішили піти в політику.

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Євген Селезньов

Марлос

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Жан Беленюк

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Еліна Світоліна

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