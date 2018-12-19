Якщо "Барселона" відпустить в лютому, я обов’язково приїду на матчі, – гравець збірної України

22 та 25 лютого 2019 року збірна України з баскетболу зіграє ключові матчі у відборі на Чемпіонат світу 2019 року. На цей матч може приїхати і гравець іспанської "Барселони" Артем Пустовий.

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Про це заявив сам баскетболіст під час відео-конференції. Та він зауважив, що для цього треба, щоб його відпустили з клубу.

"До збірної я завжди готовий приїхати, я хотів і останнього разу бути, але клуб не відпустив. Так що, якщо "Барселона" відпустить в лютому, я обов’язково приїду", – запевнив Артем Пустовий.