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Якщо батько помре, ти будеш винна: сестра Меган Маркл вкотре образила герцогиню

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

53-річна зведена сестра герцогині Сассекської Меган Маркл Саманта знову "накинулася" на дружину принца Гаррі з образами.

Про це Саманта написала на своїй сторінці в Twitter, що через поведінку Меган Маркл вмирає їхній батько Томас. Про це пише видання Daily Mail.

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"Якщо наш батько помре, це ти винна, Мег", – зазначила Саманта Маркл.

Крім того, жінка згадала про останній світський вихід Меган Маркл у Лондоні.

Рада, що у тебе так багато часу, щоб похвалитися тим, що віддала данину поваги іншим, ігноруючи власного батька! Як щодо того, щоб віддати данину поваги своєму власному батькові?!
– наголосила зведена сестра з натяком про ігнорування Меган батька.

Цікаво, що Саманта Маркл зараз пише книгу про те, як вона живе в тіні герцогині Сассекської і називає Меган "черствою жінкою". Вона зазначає, що Меган стала такою з тих пір, як стала зустрічатися з принцом Гаррі.

Нагадаємо, Томас Маркл не вперше потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Скандал
Джерело: 24 Канал
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