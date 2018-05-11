Якщо буде доведена корупція в діях заступника міністра оборони, я подам у відставку, – Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак не бачить корупційну складову в діях свого заступника Ігоря Павловського, але рішення, за його словами, повинен прийняти суд.

"Я підтверджую свої слова: якщо буде доведена корупція в діях заступника міністра оборони, я подам у відставку. Звичайно, є рівень відповідальності кожного в своєму напрямку, але я несу політичну відповідальність за тих, з ким я працюю", – заявив міністр оборони України Степан Полторак в недавньому інтерв'ю виданню "Обозреватель".

На питання про розслідування НАБУ закупівель Міноборони палива у компанії "Трейд Комодіті" і звинувачень детективів на адресу Ігоря Павловського, Полторак звернув увагу, що в основу розслідування покладено акт Госаудітслужби, пізніше оскаржений Міноборони і визнаний судом недійсним. "І я хочу підкреслити, що ціна закупівель палива була найдешевшою серед усіх силових структур, в тому числі дешевше, ніж у правоохоронних органів, – додав міністр. – Якщо винен Павловський або будь-який інший офіцер, – треба притягати до відповідальності і садити в тюрму , але треба спочатку довести провину людини". При цьому Степан Полторак зауважив, що протягом усього періоду слідства Павловський жодного разу не був допитаний, як і начальник департаменту закупівель Володимир Гулевич.

Міністр оборони впевнений, що процедура закупівель – недосконала і потребує законодавчого врегулювання. "Наприклад, Міноборони купує величезну партію палива, в цьому році – це майже на 3 млрд грн. На тендер приходять постачальники, які орієнтуються на ринкові ціни. Хтось із них виграє тендери, прозоро і чесно, потім він робить замовлення партії палива у виробника (зазвичай – за кордоном); поки йде виробництво часом змінюються ціни, і тендер зривається. Трейдеру простіше заплатити штраф, ніж нести значно більших збитків, – додав Степан Полторак, коментуючи причини частих зривів торгів із закупівель палива для МО. – У разі помітного зростання вартості палива цей підприємець не може продавати нам паливо, тому що залишиться в збитках. Така ситуація не тільки по угоді, за яку переслідують Павловського, але і по більшості закупівель. Тоді Міноборони дійсно скористалося існуючим механізмом перегляду ціни. І отримало кримінальну справу". При цьому Степан Полторак зауважив, що військовим під час війни надзвичайно важливо мати запаси, "тому варто міняти законодавчу базу".

Нагадаємо, в жовтні 2017 НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони в розтраті майже 150 млн грн при закупівлі палива для потреб армії. Йдеться про угоду між Міноборони і компанією "Трейд Комодіті", яка перемогла на торгах із закупівлі палива, давши найнижчу на той момент ціну.

В результаті таких дій НАБУ подальші закупівлі палива взагалі були зірвані і призначені нові торги, що в свою чергу призвело до придбання палива за значно вищими цінами. Збиток Міноборони від втручання НАБУ в поставку палива оцінюється в 362 мільйонів гривень.