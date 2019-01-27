"Якщо буде політична воля – нас не зупиниш": українські бійці на фронті щомиті готові до бою

На передовій проросійські найманці все частіше вдаються до провокацій – намагаються змусити українських захисників відкрити вогонь у відповідь. Про це бійці самі розповідали журналістам 24 каналу. На диво, протягом неділі, 27 січня, ворог обстрілював позиції ЗСУ лише один раз і не завдав жодної шкоди.

Поблизу Донецька, на посіченій снарядами шахті Бутівка, військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Жульєн" розповів, що зазвичай вороги стріляють щопівгодини. Головно одиничними пострілами, а іноді "прилітають воги" – осколкові снаряди з гранатометів.

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Ця стрілянина – не висаджування боєприпасів і не розваги. Такі простріли мають конкретну мету. "Жульєн" пояснив, що українських бійців таким чином провокують виявити себе. Втім, військові, хоч і стріляють у відповідь, та намагаються "не палитися", адже тоді вже "може прилетіти щось куди більш серйозне".



Якщо піддатися на провокацію – прилетить щось гірше за кулю, – "Жульєн"

У підрозділі, на позиціях якого побували журналісти 24 каналу – багато досвічених бійців. Тих, хто зі зброєю в руках із початку війни. Терористів вони точно не бояться. "Манул", наприклад, встиг побувати у ледь не всіх гарячих точках Донбасу.

Якщо буде політична воля – нас не зупиниш. Ми навчилися вже воювати, розумієте? Вже ж не діти! А про ворога можна сказати одним словом – негідники,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ "Манул".

Разом із ним служить 30-річний воїн на псевдо "Липа", він теж на фронті з 2014 року і побував майже на кожній позиції Донецького напрямку – зокрема, на Зеніті, Бутівці та у пеклі Донецького аеропорту. "Липа" і зараз дещо нервує, коли згадує ті бої, постійні артобстріли та підступи терористів.



"Липа" розповів моторошні історії про злочини війни

"Липа" переповідає історії, від яких волосся стає дибки. Наприклад, як на передовій зустрілися двоє братів – по різні боки війни. Один український армієць, другий – член незаконного бандформування.

"Давай я тебе не буду займати. А ти мене", – сказав один. А другий відповів: "Як будеш на тій стороні – я тебе вб'ю". Він розвернувся, і той перший йому в спину вистрелив. Брат брата вбив,

– розповів "Липа".

Утім, саме побачені жахи війни і змушують "Липу" та його побратимів постійно сюди повертатися – на передову: "Втомився. Дуже втомився! Але я був у Іловайську... Там товаришів багато загинуло. Сюди приїхав за них. Захищати рідну землю".