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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Якщо до храмів прийде бодай десята частина вірян – буде новий спалах COVID-19, – МВС

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      В МВС застерегли українців від відвідування храмів на Великдень / Високий Замок

      У 2019 році на Великдень у богослужіннях взяли участь близько 7,5 мільйона українців. Якщо цього року прийде бодай десята частина з них – Україна отримає новий спалах коронавірусу.

      Міністерство внутрішніх справ проводить переговори з Радами Церков, аби ті закликали парафіян залишатись вдома. Про це повідомив Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, інформує пресслужба відомства.

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      Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз'яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію,
      – наголосив Шевченко.

      Якщо не вдасться достукатись до свідомості людей, то їх правоохоронці штрафуватимуть. Для того, аби стежити за порядком, біля храмів чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців. Їх забезпечили усіма необхідними засобами захисту.

      Також Шевченко нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво-Печерська лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці, аби не впускати вірян.

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      Зазначимо, що з 12 березня українські правоохоронці вже склали понад 7 тисяч адмінпротоколів за порушення правил карантину. Серед оштрафованих є і священнослужителі.

      Зверніть увагу! Через спалах коронавірусу влада та Церква радять на Великдень залишатись вдома. До богослужінь можна долучатись онлайн. Освячення великодніх кошиків також можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.


      Розклад великодніх богослужінь онлайн / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Великдень Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Штрафи Поліція Міністерство внутрішніх справ Новини України
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