15:10
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, 6 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Якщо експорт брухту стане безмитним, 30 тисяч українців втратять робочі місця, – Каленков

      91 Читать новость на русском
      Металобрухт
      Металобрухт / ukrmet-west.prom.ua

      Скасування мита на вивіз металобрухту з України буде мати ряд негативних наслідків для економіки України. Одна з них – втрата 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії.

      Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в прямому ефірі телеканалу "112 Україна".

      За даними Каленкова, дія мита, яке триває вже два роки зіграла дуже корисну роль для економіки України, і зокрема, зуміла відновити роботу металургійних підприємств.

      "Ми можемо згадати, що було до того, як почало діяти підвищене мито. Воно діє вже протягом двох років, а за рік до його підвищення деякі електрометалургійні підприємства стояли по 2-2,5 місяці", – заявив Каленков.

      Крім того, за словами Каленкова, в результаті скасування мита удар буде нанесений і по суміжним галузям, таким чином кількість втрачених робочих місць можна помножити на два.

      За інформацією Каленкова, сьогодні в світі всі країни намагаються зберегти стратегічну сировину – брухт всередині країни.

      "Всіма правдами і неправдами країни, в яких є металургійна продукція, намагаються зберегти цю сировину", заявив глава об'єднання.

      Раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту. Проте в парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

      За словами Каленкова, безмитний вивіз металобрухту вигідний людям, які займаються вивезенням цього виду сировини за кордон.

      "Це недобросовісні брухтозаготівельники, яким просто байдуже на чому заробляти. Отримає від цього вигоду бюджет або не отримає їм головне дорожче продати", заявив Каленков.

      blog_ava
      Як Медведєв своєю поведінкою спершу шокував, а потім розсмішив жителів Люксембурга
      сьогодні
      6101
      Теги: Металургія Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сьогодні , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 37
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 31119
      8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      сьогодні , 08:13 8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      2388
      Відкриття першої IKEA в Україні знову відкладається: що про це відомо
      сьогодні , 14:01 Відкриття першої IKEA в Україні знову відкладається: що про це відомо
      1143
      Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      сьогодні , 13:30 Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      Павло Казарін 507
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук