Якщо експорт брухту стане безмитним, 30 тисяч українців втратять робочі місця, – Каленков

Скасування мита на вивіз металобрухту з України буде мати ряд негативних наслідків для економіки України. Одна з них – втрата 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії.

Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в прямому ефірі телеканалу "112 Україна".

За даними Каленкова, дія мита, яке триває вже два роки зіграла дуже корисну роль для економіки України, і зокрема, зуміла відновити роботу металургійних підприємств.

"Ми можемо згадати, що було до того, як почало діяти підвищене мито. Воно діє вже протягом двох років, а за рік до його підвищення деякі електрометалургійні підприємства стояли по 2-2,5 місяці", – заявив Каленков.

Крім того, за словами Каленкова, в результаті скасування мита удар буде нанесений і по суміжним галузям, таким чином кількість втрачених робочих місць можна помножити на два.

За інформацією Каленкова, сьогодні в світі всі країни намагаються зберегти стратегічну сировину – брухт всередині країни.

"Всіма правдами і неправдами країни, в яких є металургійна продукція, намагаються зберегти цю сировину", – заявив глава об'єднання.

Раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту. Проте в парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

За словами Каленкова, безмитний вивіз металобрухту вигідний людям, які займаються вивезенням цього виду сировини за кордон.

"Це недобросовісні брухтозаготівельники, яким просто байдуже на чому заробляти. Отримає від цього вигоду бюджет або не отримає – їм головне дорожче продати", заявив Каленков.