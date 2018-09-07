Якщо Філарета не визнають легітимним, не буде кому надавати Томос, – релігієзнавець

Скоріш за все, формально Константинопольський патріархат прийме рішення не про зняття анафеми з патріарха Філарета, а визнання її недійсною.

Таку думку у коментарі сайту 24 каналу заявив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой. Як відомо, разом із питанням надання автокефалії Константинопольський патріархат може також розглянути зняття анафеми з Патріарха Філарета.

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Релігієзнавець зазначив, що Константинопольський патріарх є арбітром у суперечках у православній церкві. Він приймає апеляції на рішення тієї чи іншої церкви відповідно до 17 правила IV Вселенського Собору. "У своєму виступі на Синаксисі (архієрейському соборі) Вселенський патріарх Варфоломій зазначив, що патріарх Філарет звертався до нього. Ми також знаємо, що Константинополь раніше ніяких рішень щодо патріарха Філарета не ухвалював, якби Москва цього не просила. Це означає, що відкрите вікно можливостей для реабілітації патріарха Філарета", – зазначив він.

Оскільки він стояв в основі Київського патріархату та висвячував єпископат, без визнання його легітимним неможливо визнати все інше духовенство УПЦ КП легітимним. Увесь цей процес має починатись принаймні з Філарета. Вірогідність цього визнання дорівнює вірогідності отриманню Томоса. Оскільки без визнання немає кому надавати автокефалію,

– наголосив Горєвой.

При цьому він додав, що, скоріш за все, формально буде не зняття анафеми, а визнання її недійсною. Так дуже часто траплялось в історії Церкви, навіть у Московському патріархаті. Наприклад "вічні анафеми" старообрядцям були скасовані і укладені "як такі, що не існували" помісним Собором РПЦ 1971 року.

"Думаю, що цього разу може бути задіяна така ж сама схема. Це означатиме, що Вселенське православ’я визнає УПЦ КП дійсною, легітимною церквою, а також визнає дійсність всіх їхніх священнодій: хіротоній, шлюбів, хрестин, поховань тощо. В один момент "неблагодатні" стануть благодатними", – пояснив Горєвой.

Що таке анафема і чому РПЦ оголосила її Філаретові? У християнстві цей термін означає відлучення від церкви і оголошення довічного прокляття.



Філарет ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992).



У 1992 році він узяв участь у відновленні автокефалії – Української православної церкви Київського патріархату.



На архієрейському соборі РПЦ 11 червня 1992 року, за порушення клятви перед Хрестом та Євангелієм та за інші самочинні дії, митрополит Філарет був позбавлений всіх ступенів священства.