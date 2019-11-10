Якщо хтось з політиків бажає моєї відставки – це сигнал, що ми все робимо правильно, – Рябошапка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка не вважає, що тиск на нього зі сторони окремих політиків призведе до його відсторонення з посади.

У нового генерального прокурора України Руслана Рябошапки з'явилися серйозні опоненти. Серед них – представники президентської сили "Слуга народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Антон Поляков, а також соратник Януковича Андрій Портнов, який після виборів повернувся в Україну. Проте сам Рябошапка пояснив 24 каналу, що не звертає увагу на невдоволених.

Читайте повністю інтерв'ю Руслана Рябошапки:

Подарунок до нового року. Генеральный прокурор – про справи проти старих і нових депутатів

Я розцінюю це позитивно. Так ми розуміємо, що все робимо правильно. Це нормально, коли комусь не подобаються наші дії. Якщо мова йде про конкретні справи або про атестацію прокуратури, то вони знайшли привід і через нього намагаються атакувати нас. Але ми працюємо абсолютно спокійно, не звертаємо на це увагу,

– сказав Рябошапка.

Проте він зізнався, що певний медійний тиск відчуває, але не вірить, що парламент проголосує за висловлення йому недовіри через це.

Нагадаємо, що раніше 24 канал повідомляв про те, що групи Медведчука та Коломойського протидіють Рябошапці.

Чому Дубінський хоче відставки Рябошапки? Олександр Дубінський 31 жовтня показав проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський та його колеги зі "Слуги народу" – Максим Бужанський і Антон Поляков.

Причина для відставки генпрокурора у тому, що Рябошапка нібито закрив справу щодо детектива НАБУ, який "злив" дані проти Ігоря Гладковського, сина експершого заступника секретаря РНБО. Останні замішані в корупційних скандалах щодо "Укроборонпрому".

Також Рябошапка нібито покриває убивць. Проте, кого саме – Дубінський не сказав.