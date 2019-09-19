Якщо ми почекаємо ще рік-два, то наша земля нічого не коштуватиме, – експерт

В умовах того, що росте крапельне зрошування землі, відбувається зношування українських ґрунтів. Якщо ми почекаємо ще рік-два, то українська земля, зокрема, на півдні країни, нічого не коштуватиме.

Таку думку 24 каналу висловив політолог, голова центру "Ейдос" Віктор Таран.

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Експерт зауважує: старт ринку землі – це потреба навіть не вчорашнього чи позавчорашнього дня.

Те, що планують продавати 100-200 гектарів на руки – дуже гарна новина, таким чином буде унеможливлена монополізація ринку землі,

– вважає Віктор Таран.

Натомість, на думку експерта, заборона продавати землю іноземцям – не правильна. Країні потрібні іноземні інвестиції в сільське господарство.

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Я б записав у законі, що іноземцям земля продається винятково у прикордонних з Росією областях. Власники землі з країн НАТО – найкраща гарантія безпеки від агресії Росії. Адже в такому випадку Росія не наважиться напасти на них,

– вважає Віктор Таран.

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Більше того, якщо іноземці не купуватимуть землю, її скуплять олігархи, що неприпустимо. Звісно, паралельно потрібно запускати земельний банк і навести порядок в земельному кадастрі.

Яка наразі ситуація щодо ринку землі? Офіційно продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні заборонений. Щоправда, існує "сірий ринок".

В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Передбачається, що купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Водночас, придбати державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендує ділянку, матимуть змогу викупити землю в першу чергу.



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