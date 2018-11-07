"Якщо Москва програє": екс-посол США пояснив, як вихід РФ з Донбасу вплине на світ

Україна захищає Захід від агресії Російської Федерації, тому їй потрібно надати потужну зброю та іншу допомогу. Адже після програшу Москви у війні на Донбасі, її "пригодницький апетит" у світі зникне.

Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст у постійному комітеті парламенту Канади з питань оборони під час обговорення підтримки України.

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"Те, що дехто називає кризою в Україні, насправді є кризою, викликаною агресією Кремля. Московська війна в Україні не лише має критичне значення для Києва, але також є дуже важливою для Заходу, оскільки саме Україна захищає нас від агресії Кремля. Москва не приховує свою дестабілізуючу мету", – наголосив він.

Колишній посол також закликав Канаду надати Україні летальну зброю та всіляку іншу допомогу для боротьби з Росією.

Якщо Москва програє на Донбасі, то її пригодницький апетит у Балтиці й деінде зникне. Таким чином, збільшення нашої допомоги Україні є розумним способом захисту союзників по НАТО й повоєнної безпекової структури, що забезпечувала процвітання й безпеку протягом останніх 25 років,

– додав Гербст.

Він зазначив, що світ має негайно прийняти необхідні міри, щоб захистити себе і свої інтереси від Росії, бо "ревізіоністський Кремль є найбільшою негайною загрозою" для Заходу.

До слова, раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що Захід має запровадити сильніші санкції для того, аби зупинити агресивні дії Кремля. Україна потребує більше зброї та потужнішої підтримки від США, щоб зробити подальшу російську агресію "важчою та болючішою".