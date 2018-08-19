Якщо на виборах президента переможе Порошенко, то Кремль заявить про фальсифікації, – політолог

У відповідь на результати президентських виборів 2019 року в Україні російська влада готує кілька сценаріїв. Один з таких сценарії передбачає повну дискредитацію і делегітимізацію переможця.

Таку думку висловив незалежний російський політолог Олександр Морозов, який проживає в Чехії, повідомляє "Еспресо".

Не так важливо, хто переможе на виборах. Важливо те, яким чином Кремль створюватиме атмосферу зниження демократії та самих демократичних процедур. Переможе чинний президент Порошенко – Кремль підійматиме питання під час виборчої кампанії та після неї про те, що відсотки на користь Порошенка є сфальсифікованими, що були якимсь чином видалені конкуренти, що значна частина України не підтримала його реально тощо,

– прогнозує політолог.

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Водночас експерт не виключив, що більшість патріотично налаштованих українських виборців можуть обрати когось іншого замість Порошенка. Проте, на переконання Морозова, такий розвиток подій не змінить сценарію, який готує Росія.

"Якщо це буде не він (Порошенко), то Кремль все одно гратиме у ту ж саму гру. Ось це, на мій погляд, є головним моментом", – зазначив політолог.

Відтак, Морозов закликав українські ЗМІ та політичні групи, які несуть відповідальність за майбутнє України, "ставитися до цього з готовністю та не виявитися жертвою цієї гри".

"Тому, якщо хтось з політиків каже "Примирімося (з країною-агресором)", то він має й продемонструвати певну істотну підтримку, яка була б здатною – у тому випадку, якби він прийшов до влади – бути реалізованою як план. В іншому випадку – це просто популізм та гра на почутті втоми. Це мені здається очевидним", – сказав експерт.

До слова, напередодні український нардеп Дмитро Тимчук заявив, що проросійські бойовики на Донбасі можуть активізуватись під час передвиборної кампанії в Україні, щоб дискредитувати так звану "партію війни" і популяризувати заклики до миру від проросійських кандидатів.