Якщо нардепам закортить воювати, то вони мають не ховатись, а бути на передовій, – Краснов

Конфлікт на Донбасі може повторити долю Абхазії і Придністров’я, якщо не вжити термінових заходів щодо його вирішення.

Україна потребує миру, але досягти його можна лише рішучими кроками і дієвими законами. У Дніпрі кандидат в депутати по 25 округу Загід Геннадійович Краснов розробив законопроект, який може стати рушійною силою на шляху до миру.

На думку Краснова, нинішній склад Верховної Ради не спроможний захистити інтереси країни, оскільки не зацікавлений у вирішення проблеми на Сході України. А не зацікавлений саме тому, що нардепи не несуть жодної відповідальності за ті закони, які ухвалюють і самі їх не виконують.

"Вся країна чекає на припинення вогню, на мир, на повернення додому наших військових. І питання вирішення конфлікту на Сході є першочерговим, – сказав Загід Геннадійович. – Але цього не відбувається через те, що керівництво країни загралося в політику, забуло про людей. Депутати Верховної Ради мають ухвалювати такі рішення, такі закони, які самим же доведеться виконувати. Вирішили йти шляхом переговорів, тоді збирайтеся і їдьте на переговори. Якщо військовим шляхом, тоді депутати Верховної ради мають бути в перших рядах на передовій зі зброєю в руках. А не ховатися за псинами чужих дітей".

Згідно законопроекту, який розробив Загід Краснов, вносяться зміни в закон про "мобілізаційну підготовку і мобілізацію" стосовно народних депутатів. Як випливає з тексту документу, коли оголошується мобілізація, то Верховній Раді залишається лише конституційна більшість, яка необхідна для ухвалення законів. Інші нардепи мають бути на передовій. При цьому відбувається ротація депутатів через певний період.

Загід Геннадійович вважає, що питання тут не тільки в юридичній площині, а й в морально-етичній.

"Якщо під час війни депутати і члени їх сімей, прокурори і силовики і їхні діти будуть йти в перших лавах, народ буде розуміти – інших варіантів вирішити проблему немає. Але посилати чужих дітей на смерть, а своїх – на дискотеку в Монако – це огидно, підступно і неприпустимо. Я впевнений, що в разі ухвалення даного законопроекту наші депутати будуть приймати зважені і дієві рішення щодо конфлікту на Сході України. А не займатися популізмом".