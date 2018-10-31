Якщо не антибіотики: Супрун розповіла, чим лікувати застуду

Антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та вживання вітамінів не є ефективними у лікуванні застуди.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

"Чим тоді лікуватися, якщо не антибіотиками? Важливо, щоб ліки містили діючу речовину, яка долає збудники хвороби. У випадку з грипом чи застудою їх небагато", – зазначила вона.

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Антибіотики призначають лише тоді, коли застуда чи грип викликані або ускладнені бактеріальною інфекцією.

Чим лікуватись під час застуди? За наявності певних симптомів лікарі виписують противірусні препарати (озельтамівір або занамівір).

А найкращий спосіб допомогти організму — полегшити симптоми та запобігти ускладненням:

1. Залишайтеся вдома – поспіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.

2. При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.

3. Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.

4. Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.

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5. Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.

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