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      Якщо не антибіотики: Супрун розповіла, чим лікувати застуду

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      Чим лікуватись під час застуди
      Чим лікуватись під час застуди / volyn24.com

      Антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та вживання вітамінів не є ефективними у лікуванні застуди.

      Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

      "Чим тоді лікуватися, якщо не антибіотиками? Важливо, щоб ліки містили діючу речовину, яка долає збудники хвороби. У випадку з грипом чи застудою їх небагато", – зазначила вона.

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      Антибіотики призначають лише тоді, коли застуда чи грип викликані або ускладнені бактеріальною інфекцією.

      Чим лікуватись під час застуди? За наявності певних симптомів лікарі виписують противірусні препарати (озельтамівір або занамівір).

      А найкращий спосіб допомогти організму — полегшити симптоми та запобігти ускладненням:

      1. Залишайтеся вдома – поспіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.

      via GIPHY

      2. При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.

      3. Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.

      4. Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.

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      5. Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Ліки Поради Грип в Україні
      Джерело: 24 Канал
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