Якщо не в уряд, то в Офіс Президента: чи може Саакашвілі стати заступником Єрмака

У "Слузі народу" заговорили про те, що Міхеїл Саакашвілі, оскільки не має достатньої підтримки серед депутатів для призначення на посаду віцепрем'єра, може піти працювати заступником голови Офісу Президента. Сам політик вже відреагував: каже, що посаду в ОП йому ніхто не пропонував.

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук 26 квітня в ефірі одного з українських телеканалів висловилася щодо того, яким бачить політичне майбутнє Міхеїла Саакашвілі.

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Саакашвілі не має підтримки в "Слузі народу"

Верещук вважає, що подання кандидатури Саакашвілі на посаду віцепрем'єра не внесуть до Ради найближчим часом. Натомість депутатка висловила думку, що кращою ідеєю буде призначення грузинського експрезидента заступником керівника Офісу Президента України.

Думаю, найближчим часом кандидатура не буде внесена до парламентської зали. Немає більшості для голосування. 70% (фракції "Слуга народу" – 24 канал) не готові голосувати,

– сказала Верещук.

Раніше у "Слузі народу" вже говорили, що якщо 70% депутатів фракції будуть готові підтримати призначення Саакашвілі, то питання винесуть на голосування Ради. Якщо ж підтримка буде меншою за 70% – "фракцію через коліно не ламатимуть".



Верещук озвучила ідею про працевлаштування Саакашвілі в Офісі Президента / Фото Inforesist

В Офісі Президента Саакашвілі буде ефективним

А оскільки підтримки у 70% немає, то, як вважає Верещук, Саакашвілі буде найбільш ефективним і корисним, працюючи в Офісі Президента України.

Нам зараз не вистачає в трикутнику "Офіс Президента – Кабмін – парламент" саме того комунікатора, людини, який буде драйвером реформ з Офісу Президента. Тому що Кабмін є зарегульованим законом України про Кабінет Міністрів, і починаються юридичні аспекти цього питання,

– сказала депутатка.

До того ж, як наголосила Верещук, президент Зеленський наразі жодного разу публічно не звертався до фракції та не пропонував кандидатуру Саакашвілі на посаду в уряд.



Саакашвілі не бачить себе в Офісі Президента / Фото з твіттера S_E_R_Z_H_

Що каже сам Саакашвілі про ідею працювати в ОП

Саакашвілі в ефірі того ж телеканалу одразу відреагував на слова депутатки Верещук: мовляв, жодна робота в Офісі Президента не замінить того, що можна зробити в Кабмінів.

При всій повазі, я – Міхеїл Саакашвілі. Я не можу бути заступником керівника Офісу Президента, я не шукаю посад,

– наголосив політик.

І додав, що взагалі посад не просить, а просто "не хоче дивитися, як Україна може постраждати від того цунамі, яке насувається". При цьому Саакашвілі зазначив, що Зеленський йому посаду в ОП не пропонував.

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Водночас Саакашвілі відповів і на питання щодо його стосунків з чинним керівником Офісу Президента – Андрієм Єрмаком.

Керівник Офісу Президента України – мій давній друг, інститутський, ми разом вчилися. Він багато разів приїжджав до Грузії, вивчав теж наш досвід реформ,

– зізнався Саакашвілі.

Про призначення Саакашвілі віцепрем'єром: коротко

Інформація про ймовірне призначення Саакашвілі до Кабінету Міністрів з'явилася 22 квітня 2020 року.

Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ .

. Сам політик каже, що готовий прийняти пропозицію української влади.

​Президент Зеленський з цього приводу зазначив лише, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.



Саакашвілі та Україна – стосунки в датах / Інфографіка 24 каналу