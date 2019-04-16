Якщо один з кандидатів зніме свою кандидатуру: яка виборча процедура

Якщо один із кандидатів зніме свою кандидатуру – чи означає це, що вибори не відбудуться? А якщо голосувати прийдуть менше половини виборців – як це вплине на проведення виборів? Про відповіді на ці питання журналісти 24 каналу запитали ЦВК.

Кулуарами і соцмережами блукають чутки про те, що якщо один з кандидатів зніметься з передвиборчих перегонів, буде організація явки менше 50% – це приведе до повторних виборів. Чи це можливо і яка далі виборча процедура?

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Речник ЦВК Костянтин Хівренко у коментарі 24 каналу пояснив, що ніяких новацій чи нюансів на нинішніх виборах немає. Уся процедура така сама, як описано в Законі "Про вибори президента України."

У статті 85 цього закону пояснюється: у повторному голосуванні (другому турі) беруть учать кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів під час виборів (у першому турі). Якщо хтось із цих двох знімає кандидатуру, то:

- якщо один з переможців першого туру зняв кандидатуру за 12 днів до другого туру, то ЦВК включає до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.

- якщо кандидат знявся пізніше, або з інших причин немає кого включити до бюлетеня – тоді другий тур проводиться з одним кандидатом.

Обраним президентом цей один кандидат вважатиметься, якщо одержить більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо він отримає менше половини голосів – ЦВК визнає вибори такими, що не відбулися. І так само вибори не відбудуться, якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, наберуть однакову кількість голосів. Тоді будуть призначені повторні вибори.

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