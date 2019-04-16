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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Якщо один з кандидатів зніме свою кандидатуру: яка виборча процедура

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      Один кандидат в президенти: що це значить
      Один кандидат в президенти: що це значить / dniprograd.org

      Якщо один із кандидатів зніме свою кандидатуру – чи означає це, що вибори не відбудуться? А якщо голосувати прийдуть менше половини виборців – як це вплине на проведення виборів? Про відповіді на ці питання журналісти 24 каналу запитали ЦВК.

      Кулуарами і соцмережами блукають чутки про те, що якщо один з кандидатів зніметься з передвиборчих перегонів, буде організація явки менше 50%  – це приведе до повторних виборів. Чи це можливо і яка далі виборча процедура?

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      Речник ЦВК Костянтин Хівренко у коментарі 24 каналу пояснив, що ніяких новацій чи нюансів на нинішніх виборах немає. Уся процедура така сама, як описано в Законі "Про вибори президента України."

      У статті 85 цього закону пояснюється: у повторному голосуванні (другому турі) беруть учать кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів під час виборів (у першому турі). Якщо хтось із цих двох знімає кандидатуру, то:

      - якщо один з переможців першого туру зняв кандидатуру за 12 днів до другого туру, то ЦВК включає до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.
      - якщо кандидат знявся пізніше, або з інших причин немає кого включити до бюлетеня – тоді другий тур проводиться з одним кандидатом.

      Обраним президентом цей один кандидат вважатиметься, якщо одержить більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо він отримає менше половини голосів – ЦВК визнає вибори такими, що не відбулися. І так само вибори не відбудуться, якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, наберуть однакову кількість голосів. Тоді будуть призначені повторні вибори.

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      Теги: Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 ЦВК Законодавство
      Джерело: 24 канал
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