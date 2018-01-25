"Якщо піду в політику": Зеленський розповів, що зробить з "Кварталом 95"

Якщо відомий шоумен Володимир Зеленський все ж вирішить йти у велику політику, то він однозначно продасть студію "Квартал 95".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "КП в Україні".

"Однозначно з бізнесу я б вийшов (мова йде про студію "Квартал 95", – "24") – це важливо. А чи будуть жартувати з мене? Думаю, будуть ще і гірше (жартувати)", – додав шоумен.

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За словами Зеленського, він не боїться, що з нього можуть у майбутньому кепкувати колеги у шоу "Кварталу 95", адже гумор – це хороший "підказувач".

"Тільки дурні не вчаться. Гумор – як світлофор або знаки обмеження швидкості. Знак радить вам їхати 60, тому що попереду слизька дорога. Точно так само і гумор – він показує тобі знаки. Це не означає, що ти далі розіб'єшся. Просто попереджає, що краще тобі знизити швидкість, а тут – будь акуратніше, не ганяй. Такими порадами не можна не користуватися, навпаки – це дуже хороші натяки", – зазначив Володимир.

До слова, шоумен Володимир Зеленський розповів, що у грудні 2017 року зареєстрував "Політичну партію "Слуга народу", щоб випередити незнайомих йому людей, які ще влітку 2017 року хотіли скористатися брендом "Кварталу 95" і зареєструвати таку політичну силу.