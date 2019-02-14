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      Якщо Порошенко і потрапить до другого туру, то він програє і Зеленському, і Тимошенко

      97 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / odessa.net.ua

      Якщо Петро Порошенко потрапить до другого туру, то він програє і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 31 січня по 10 лютого 2019 року, передає "Інтерфакс-Україна".

      Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора раза, а Володимиру Зеленському – у два.

      Єдиним кандидатом з першої п’ятірки, в якого в Петра Порошенка є шанси виграти, – залишається Юрій Бойко. Але він наразі на четвертому місці і майже немає шансів потрапити до другого туру.

      КМІС провів всеукраїнське дослідження громадської думки на замовлення клієнта методом особистого інтерв'ю-опитування 2007 осіб, які проживають в 134 населених пунктах усіх регіонів України.

      Опитування не проводився в окупованих територіях. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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