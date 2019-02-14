Якщо Порошенко і потрапить до другого туру, то він програє і Зеленському, і Тимошенко

Якщо Петро Порошенко потрапить до другого туру, то він програє і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 31 січня по 10 лютого 2019 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора раза, а Володимиру Зеленському – у два.

Єдиним кандидатом з першої п’ятірки, в якого в Петра Порошенка є шанси виграти, – залишається Юрій Бойко. Але він наразі на четвертому місці і майже немає шансів потрапити до другого туру.

КМІС провів всеукраїнське дослідження громадської думки на замовлення клієнта методом особистого інтерв'ю-опитування 2007 осіб, які проживають в 134 населених пунктах усіх регіонів України.

Опитування не проводився в окупованих територіях. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.