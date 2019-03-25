Якщо Порошенко переможе Зеленського, то це буде перемога старої системи над реформаторами, – ЗМІ

Колишні українські міністри-реформатори Олександр Данилюк та Айварас Абромавичус підтримують кандидата в президенти Володимира Зеленського в надії продовжити свої проєвропейські реформи.

Про це в авторській колонці для Bloomberg пише оглядач Леонід Бершидський.

Колишній міністр економіки Айварас Абромавичус і колишній міністр фінансів Олександр Данилюк відомі своєю різкою позицією щодо корупції та прихильністю до західного шляху розвитку України. Обидва працюють із Зеленським і виступають проти Порошенка. Я говорив з ними у Києві цього тижня, і їхня готовність зробити ставку на політичного новачка свідчить про повний провал Порошенка як лідера України,

– зазначає автор.

Леонід Бершидський пише, що Зеленський сам звернувся до екс-міністрів і попросив їх поділитися своїм досвідом.

"Я вважаю, що він уміє слухати, швидко вчиться та є гідною людиною. В Україні всі знають, що робити, але немає політичної волі. Зеленський може стати тією надією, тією платформою, де люди з необхідною політичною волею могли б отримати повноваження", – цитує оглядач Айвараса Абромавичуса.

Зеленський також запевнив співрозмовників, що дослухатиметься до команди та відмовиться від українського стилю підбору підлеглих на ґрунті особистої лояльності та сімейних зв’язків. Також він справив позитивне враження тим, що уникає формальностей.

"Щодо Коломойського, то Абромавичус не вірить у те, що олігарх буде мати значний вплив на політику Зеленського, якщо той переможе. Хоча б тому, що намагання коміка допомогти своєму діловому партнеру і прихильникові будуть обмежені протягом перших 100 днів під час передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами у жовтні. Щоб отримати гідне представництво свого руху "Слуга народу", Зеленському треба буде переконливо діяти на посту президента від імені та в інтересах народу", – йдеться у тексті.

Зі свого боку Данилюк запевнив автора, що й поруч не стоятиме із Зеленським, якщо є ризик того, що на нього впливатиме олігарх. Водночас екс-міністр фінансів зазначив, що другий термін Порошенка нашкодить країні.

Двоє найвідоміших реформаторів України готові поставити на карту свою репутацію та підтримати коміка, який хоче скоротити податки, дерегулювати бізнес, запровадити більш пряму демократію, позбавити депутатів недоторканності та зробити можливим імпічмент Президента – усі популістські заходи, які наступний парламент навряд чи собі дозволить,

– сказано в матеріалі.

Наразі реформатори прагнуть завершити розпочате свого часу в уряді. Водночас вони стали найкращими з можливих союзників для Зеленського, прихильники якого прагнуть європейського майбутнього та "влади достойних" для України.

"Щоб завоювати підтримку цих виборців, Абромавичус і Данилюк – одні з найкращих можливих союзників для кандидата. Якщо Порошенко зараз переможе Зеленського, він також переможе і їх, здобувши заразом перемогу і для старої системи", – підсумовує автор.