16:26
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Якщо Порошенко переможе Зеленського, то це буде перемога старої системи над реформаторами, – ЗМІ

      231 Читать новость на русском
      Порошенко та Зеленський
      Порошенко та Зеленський / informator.news

      Колишні українські міністри-реформатори Олександр Данилюк та Айварас Абромавичус підтримують кандидата в президенти Володимира Зеленського в надії продовжити свої проєвропейські реформи.

      Про це в авторській колонці для Bloomberg пише оглядач Леонід Бершидський.

      Колишній міністр економіки Айварас Абромавичус і колишній міністр фінансів Олександр Данилюк відомі своєю різкою позицією щодо корупції та прихильністю до західного шляху розвитку України. Обидва працюють із Зеленським і виступають проти Порошенка. Я говорив з ними у Києві цього тижня, і їхня готовність зробити ставку на політичного новачка свідчить про повний провал Порошенка як лідера України,
      – зазначає автор.

      Леонід Бершидський пише, що Зеленський сам звернувся до екс-міністрів і попросив їх поділитися своїм досвідом.

      "Я вважаю, що він уміє слухати, швидко вчиться та є гідною людиною. В Україні всі знають, що робити, але немає політичної волі. Зеленський може стати тією надією, тією платформою, де люди з необхідною політичною волею могли б отримати повноваження", – цитує оглядач Айвараса Абромавичуса.

      Зеленський також запевнив співрозмовників, що дослухатиметься до команди та відмовиться від українського стилю підбору підлеглих на ґрунті особистої лояльності та сімейних зв’язків. Також він справив позитивне враження тим, що уникає формальностей.

      "Щодо Коломойського, то Абромавичус не вірить у те, що олігарх буде мати значний вплив на політику Зеленського, якщо той переможе. Хоча б тому, що намагання коміка допомогти своєму діловому партнеру і прихильникові будуть обмежені протягом перших 100 днів під час передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами у жовтні. Щоб отримати гідне представництво свого руху "Слуга народу", Зеленському треба буде переконливо діяти на посту президента від імені та в інтересах народу", – йдеться у тексті.

      Зі свого боку Данилюк запевнив автора, що й поруч не стоятиме із Зеленським, якщо є ризик того, що на нього впливатиме олігарх. Водночас екс-міністр фінансів зазначив, що другий термін Порошенка нашкодить країні.

      Двоє найвідоміших реформаторів України готові поставити на карту свою репутацію та підтримати коміка, який хоче скоротити податки, дерегулювати бізнес, запровадити більш пряму демократію, позбавити депутатів недоторканності та зробити можливим імпічмент Президента – усі популістські заходи, які наступний парламент навряд чи собі дозволить,
      – сказано в матеріалі.

      Наразі реформатори прагнуть завершити розпочате свого часу в уряді. Водночас вони стали найкращими з можливих союзників для Зеленського, прихильники якого прагнуть європейського майбутнього та "влади достойних" для України.

      "Щоб завоювати підтримку цих виборців, Абромавичус і Данилюк – одні з найкращих можливих союзників для кандидата. Якщо Порошенко зараз переможе Зеленського, він також переможе і їх, здобувши заразом перемогу і для старої системи", – підсумовує автор.

      blog_ava
      В Україну не пустили двох відомих російських акторів
      сьогодні
      3870
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як винайняти житло подобово і не втрапити в халепу: поради і нюанси
      сьогодні , 16:02 Як винайняти житло подобово і не втрапити в халепу: поради і нюанси
      Яніна Ткачук 51
      Розкішні іменини одіозного суді Аблова: хто з чиновників "засвітився" на святі
      сьогодні , 15:30 Розкішні іменини одіозного суді Аблова: хто з чиновників "засвітився" на святі
      Роман Маселко 492
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      635
      Так хто ж убив Чорновола?
      сьогодні , 15:00 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь 1526
      Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
      сьогодні , 14:00 Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
      Олег Бабій 1766
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук