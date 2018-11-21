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      Якщо Порошенко знову стане президентом: як це бачить Коломойський

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      Коломойський заявив, що Порошенко повторно не стане президентом, а якщо стане, то він "піде на пенсію"
      Коломойський заявив, що Порошенко повторно не стане президентом, а якщо стане, то він "піде на пенсію" / Прес-служба Президента України

      Український олігарх Ігор Коломойський у коментарі журналістці Соні Кошнкіній заявив, що перебування Петра Порошенка на посаді Президента України – повна аморальність. Також бізнесмен вважає, що вдруге його гарантом не оберуть.

      Відео з інтерв’ю з’явилося на Youtube-каналі KishkiNa.

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      За словами, Коломойського, Порошенко повторно не стане Президентом "відсотків на 99".

      Є тисяча й одна причина, чому так не повинно статися. Не хочу поливати його брудом, він - Президент, його обрав народ ... Не хочу давати оцінку його людських якостей, крім одного – я вважаю, що у всій своїй політичній кар'єрі на посаді президента, я б охарактеризував це правління у двох словах – повна аморальність. Тобто, будь-які події він намагається перетворити на плюси своєї політичної кар'єри. Це те, з чим я не можу світоглядно погодитися,
      – наголосив олігарх.

      Водночас він додав, якщо Порошенко залишиться ще на п'ять років, то "треба буде змінювати стратегію".

      "Ні-ні- ні, такого бути не може. Ну як таке може бути. Якщо таке станеться, я скажу, що я взагалі ні в чому не розбираюсь, тоді я піду на пенсію остаточно", – зауважив Коломойський.

      Також бізнесмен зізнався, що побоюється, якщо приїде до України, то йому з боку влади можуть або заборонити, або суттєво ускладнити виїзд за кордон, щоправда, є впевненим, що після виборів президента ситуація зміниться.

      "Вже недовго залишилось. Скільки терпіти ще - п'ять місяців залишилось", – підсумував олігарх.

      Нагадаємо, у інтерв’ю Кошкіній Ігор Коломойський також розповів, що зараз є змушеним жити у Ізраїлі. Деякі ЗМІ такий крок пов’язують з тяганиною щодо націоналізованого "Приватбанку", який колись йому належав.

      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Петро Порошенко Президент України
      Джерело: 24 канал
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