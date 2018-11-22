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      Якщо Порошенку треба мільярд, то значить його десь врізали, – експерт про "Президентський фонд"

      299 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      У бюджет народні депутати заклали статтю про "Президентський фонд" – це дуже цікава новела, яка з'явилася після першого читання.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав експерт з питань економіки та інвестицій Тарас Козак.

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      "Це незрозумілий фонд з незрозумілим управлінням, засадами, людьми, але на нього раптом знайшовся мільярд в бюджеті. Хоча не було ні 50 мільйонів на необхідні речі, навіть 500 тисяч видавали на допомогу молодим вченим", – прокоментував експерт.

      На фонд Порошенка депутати знайшли гроші в рік виборів – це фактично гречкова можливість,
      – наголосив Тарас Козак.

      Журналісти помітили, що коли знайшли гроші Президенту, то зменшилося фінансування місцевих бюджетів на один мільярд 356 мільйонів.

      Не можу сказати, що саме в цьому місці їх знайшли, але це корилюючі цифри. Десь повинно було зменшитися, тому що нізвідки гроші не беруться. Якщо Президенту треба мільярд, то значить в кого треба було його врізати, 
      – відповів експерт з економічних питань.

      Проте, на щастя, за словами експерта, поки що не йде мова про те, що гроші будуть друкувати.

      "Планується, що дефіциит не буде більше ніж 90 мільярдів і ці гроші планується залучити на фінансових ринках. НБУ проводить зараз дуже жорстоку політику і він не друкує нових грошей принципово з 2015 року", – зазначив Тарас Козак.

      Відео повного інтерв'ю експерта з економіки Тараса Козака:

       

      Теги: Новини України Бюджет-2019 Верховна Рада Петро Порошенко Гроші
      Джерело: 24 канал
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