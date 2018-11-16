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      Якщо прийшли холоди, треба негайно вмикати тепло, а вже потім з’ясовувати, хто винний, – Садовий

      37 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Міський голова Львова та лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий різко розкритикував бездіяльність уряду щодо вирішення критичної ситуації з опаленням у місті Сміла.

      "Навіщо принижувати людей і примушувати їх бути в холоді?" – заявив Садовий в ефірі програми "Право на владу". І додав, що схожі проблеми виникають в Україні через відсутність координації роботи НКРЕ та уряду з містами.

      Натомість у Львові про проблеми з теплопостачанням не згадують з 2006 року. У місті є гаряча вода протягом усього року, а центральне опалення вмикається впродовж одного дня. Це результат системної роботи міської ради та співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Садовий наголосив, що у ЄБРР готові інвестувати близько 8 млрд євро в Україну, але через внутрішні конфлікти між політиками ми цей ресурс втрачаємо.

      "Пане Зубко, пане Гройсмане, пане Президенте! Ця ситуація ображає мене як громадянина, тому що ви живете за мої податки, за податки всіх українців. Якщо мер має якусь проблему – ви маєте швиденько приїхати і допомогти її вирішити, – наголосив Садовий. – Моя пропозиція – нехай уряд розподілить між собою відповідальність і їде в ті міста, де є проблеми. І негайно вирішує проблеми. Ви там маєте бути, на місцях. Не можна було допускати Смілу, не можна було допускати проблеми в інших містах".

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч опалювальний сезон Володимир Гройсман Геннадій Зубко
      Джерело: 24 Канал
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