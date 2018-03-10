Якщо Путін піде на поступки Заходу, все одно створюватиме нові вогнища кровопролиття, – експерт

Президент Росії Володимир Путін надалі продовжуватиме політику розпалювання кровопролитних конфліктів і шантажу, адже в господаря Кремля просто немає інших методів. Залишається тільки гадати, де "рвоне в черговий раз" – на Балканах, в Афганістані чи в Лівії.

Таку думку в колонці на сайті видання "Апостроф" висловив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін.

Він висловив переконання, що заклик представника Державного департаменту США Курта Волкера посилити антиросійські санкції через анексію Криму є чітким сигналом про неможливість Росії домовитися у мирному врегулюванні ситуації в Україні. Тому, на думку Каріна, якихось послаблень від Путіна чекати не варто.

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"Якщо Путін і матиме намір піти на поступки Заходу, то в першу чергу "зливатиме" своїх дружків Асада, Ина або Хаменеї. І водночас гібридними способами створювати нові вогнища кровопролиття для продовження шантажу. Нам залишається тільки гадати, де рвоне в черговий раз – на Балканах, в Афганістані чи в Лівії", – мовиться у колонці військового оглядача.

Карін наголосив, що російська влада надалі застосовуватиме всі доступні способи для дестабілізації ситуації в світі, оскільки в Путіна просто немає інших методів.

Оглядач також висловив переконання, що "в умовах санкцій і тотальної російської корупції Путін тільки за допомогою погроз і шантажу може залишитися при владі на черговий термін і намагатися її зберегти протягом наступних 6 років".