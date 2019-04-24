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      Якщо Рада прийме закон про зняття недоторканності, – це відкриє вікно можливостей, – Садовий

      698 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова та голова партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що для того, щоб прийняти закон "Про президента" Раді слід дійти до консенсусу та прийняти закони "Про зняття депутатської недоторканності" і "Про вибори".

      Він зазначив, що зараз триває багато дискусій стосовно проекту закону "Про президента". У "Самопомочі" вирішили розказати "правду з їх сторони". Так, про необхідність прийняття парламентом низки законів на спільній прес-конференції розповіли Андрій Садовий і Оксана Сироїд.

      Читайте також: "Самопоміч" готує закон про обмеження президента: що про це відомо

      Бувши кандидатом на пост президента України, я попросив Оксану Сироїд підготувати проект закону "Про президента". Ми підготували його і станом на 31 березня він вже був готовий. І відправили кандидату у президенти Володимиру Зеленському. Такий закон має бути, бо сьогодні президент виконує функції, до яких не має відношення,
      – наголосив Садовий.

      На його думку, якщо Верховна Рада в першу чергу прийме закон про зняття депутатської недоторканності, це відкриває "вікно можливостей". Якщо Рада приймає другий важливий закон – "Про вибори", де є відкриті списки, пропорційна система це теж дозволить дійти до консенсусу в інших питаннях.

      Закон "Про президента" має бути продуктом спільної праці новообраного президента, Верховної Ради, громадськості. Чи може сьогоднішня Рада такий закон прийняти? За однієї умови: якщо приймає закон про прийняття депутатської недоторканності,
      – наголосив Садовий.

      Законопроект "Самопомочі" "Про президента": що про нього відомо? 

      Він передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція.

      Андрій Садовий зазначив, що законопроект ще не зареєстрували, його наразі розіслали депутатам Верховної Ради. Текст законопроекту опублікований на сайті партії "Самопоміч".

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Садовий Самопоміч Імпічмент Президент України Законодавство
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