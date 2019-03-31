Різниця між результатами соцопитувань та екзит-полу: чому вона утворюється

Про різницю між результами соцопитувань і екзит-полу у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

– Результати соцопитувань можуть не збігатися з екзит-полами, бо це зовсім різні методології опитування.

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– Коли проводять екзит-пол, є поняття вибірки, це науковий підхід, коли похибка складає за кінцевими результатами 2,5%. Тобто це дуже точні опитування.

– Екзит-поли враховують, фактично, ту частку невизначених, а їх в середньому за останніми результатами було 15%. Це чимала цифра, яка розподілиться якось і серед фаворитів.

– В соціології також є такі моменти, які вона не врахуовує. Наприклад, соціологія не питає армійців. Не всі соціологи доходять до сіл, це більш затратно. Якщо головний електорат – молодь, то не факт, що вся вона доходить до дільниць.

Що таке екзит-пол? Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів –прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

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