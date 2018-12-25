Росія накопичує свої сили в окупованому Криму біля кордону з Херсонською областю і тим самим демонструє свою націленість на цей регіон. Проте навряд чи нападе на Україну до президентських виборів, які пройдуть у 2019 році.

Про це сказав екс-працівник Пентагону, а зараз експерт Атлантичної Ради Майкл Карпентер, передає "Прямий".

Читайте також: До війни зараз готові і Росія, і Україна, ескалація конфлікту не виключена, – військовий експерт

Він зауважив, що стурбований тим, що Росія сконцентрувала свої війська на Півночі окупованого Криму, адже це є значною небезпекою для України та жителів Херсонщини.

Ми бачимо накопичування російських військових і їхні розвідувальні заходи в Херсонській області, І, до речі, це той регіон, де російська пропаганда може дістатися до українців – з Криму. Тому так, я бачу націленість росіян на цей регіон. Він і справді стратегічний, в першу чергу через канал, яким постачається питна вода до Криму. Але я б не прогнозував початку військової операції до виборів. Навпаки, я, скоріше, вважаю, що якщо наступ і буде ​– то вже після виборів,

– наголосив Карпентер.

У зв'язку з цим, американець закликав українських силовиків уважно стежити за цим напрямком, і сподівається, що у Пентагоні також за цим стежать.

Окрім того, він додав, що підтримує нарощення військових сил в Чорному морі, адже там є союзники НАТО. Водночас, Капрентер зазначив, що не підтримав би введення американських кораблів до Азовського моря, адже його використання регулюється двосторонніми угодами між Росією та Україною.

"Я і справді підтримую присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі, адже Чорне море – це не російське озеро. І ми ніколи не визнаємо його таким. Відбувається ось що: коли Росія порушує закон, робить щось, що суперечить міжнародним правилам, пан Путін дивиться навкруги і вивчає реакцію міжнародної спільноти. Якщо він не бачить реакції – він іде далі. Завжди. Завжди, під час цієї війни", – зазначив експерт.

До слова, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Кремль може розпочати нову агресію в Україні, однак США спостерігають за ситуацією, аби запобігти такому розвитку подій. За його словами, Росія шукає привід – це підтверджує атака на українські кораблі біля Керченської протоки.

Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.