Якщо Росія наш ворог, то потрібно не трансляції чемпіонату світу забороняти, а закривати кордони

Збірна України намагалася пробитися на чемпіонат світу в Росію, а всі накинулися на вболівальників, які дивляться турнір.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.

"У нас підхід до будь-якого питання, до будь-якої проблеми повинен бути послідовним. У мене постало питання до тих політиків і громадських діячів, які виступають сьогодні проти трансляцій чемпіонату світу та поїздок українських уболівальників до Росії: чому ви мовчали, коли збірна України брала участь у відбірковому турнірі? Ви ж підтримували це. Адже якби наша команда пробилася на чемпіонат світу, то вона б поїхала до Росії. Отже, це можна. А якщо не потрапили – давайте оголосимо бойкот. Так виходить? – заявив Загід Краснов.

За його словами, якщо ми закриваємо кордони, то це необхідно робити в усіх напрямках.

"Якщо Росія – наш ворог, то давайте визначимось у всьому. Український бізнес в Росії тоді не повинен працювати, мільйони наших трудових мігрантів теж не повинні там працювати. Адже вони піднімають економіку Росії, створюють валовий продукт і приносять цій країні набагато більший прибуток, ніж заробляють і пересилають до України. У нас експорт-імпорт з Росією складає 9 мільярдів доларів. Ще одна дурна ситуація – поїздом до Росії можна, а літаком не можна. Хоча в аеропортах контролю більше. І так у нас у всьому. Не повинно бути подвійних стандартів", – підкреслив Загід Краснов.