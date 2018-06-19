10:43
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Якщо Росія наш ворог, то потрібно не трансляції чемпіонату світу забороняти, а закривати кордони

196 Читать новость на русском
Не повинно бути подвійних стандартів, – Загід Краснов про бойкот російського ЧС-2018
Не повинно бути подвійних стандартів, – Загід Краснов про бойкот російського ЧС-2018 / Соцмережі

Збірна України намагалася пробитися на чемпіонат світу в Росію, а всі накинулися на вболівальників, які дивляться турнір.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.

"У нас підхід до будь-якого питання, до будь-якої проблеми повинен бути послідовним. У мене постало питання до тих політиків і громадських діячів, які виступають сьогодні проти трансляцій чемпіонату світу та поїздок українських уболівальників до Росії: чому ви мовчали, коли збірна України брала участь у відбірковому турнірі? Ви ж підтримували це. Адже якби наша команда пробилася на чемпіонат світу, то вона б поїхала до Росії. Отже, це можна. А якщо не потрапили – давайте оголосимо бойкот. Так виходить? – заявив Загід Краснов.

За його словами, якщо ми закриваємо кордони, то це необхідно робити в усіх напрямках.

"Якщо Росія – наш ворог, то давайте визначимось у всьому. Український бізнес в Росії тоді не повинен працювати, мільйони наших трудових мігрантів теж не повинні там працювати. Адже вони піднімають економіку Росії, створюють валовий продукт і приносять цій країні набагато більший прибуток, ніж заробляють і пересилають до України. У нас експорт-імпорт з Росією складає 9 мільярдів доларів. Ще одна дурна ситуація – поїздом до Росії можна, а літаком не можна. Хоча в аеропортах контролю більше. І так у нас у всьому. Не повинно бути подвійних стандартів", – підкреслив Загід Краснов.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук