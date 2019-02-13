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      Якщо Росія почне переговори про збитий "Боїнг", це матиме для неї серйозні наслідки, – Les Echos

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      Реконструкція збитого "Боїнга" рейсу MH17
      Реконструкція збитого "Боїнга" рейсу MH17 / Getty Images

      Країни-учасниці Об'єднаної слідчої групи (JIT) передали справи про збитий "Боїнг" рейсу MH17 до міжнародного трибуналу, де Росія як держава буде притягнута до відповідальності.

      "Гаага та Москва почали контактувати, щоб вирішити питання про відповідальність росіян за загибель 298 пасажирів рейсу MH17", – пише кореспондент французької газети Les Echos в Амстердамі Дідьє Бург у статті "Чи погодиться Росія на переговори в справі про MH17?"

      А тим часом: Росія сподівається знищити НАТО, не викликавши ядерної помсти, – Washington Examiner

      Подібний разворот Москви може мати серйозні наслідки. Більше чотирьох років Росія не визнавала свою причетність до підриву над територією України літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17. У липні 2014 року загинуло 298 людей, більшість з яких голландці. І лише нещодавно Росія почала обговорення цієї справи з Гаагою, – йдеться в статті.

      "Ми встановили контакти з росіянами по дипломатичним каналам. Це зміцнює нашу віру в те, що ми можемо стати на шлях переговорів з ними", – сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Ці контакти спрямовані на з’ясування: "Чи можна вести офіційні переговори про відповідальність держави за авіакатастрофу рейса MH17", – доповнив він.


      Журналісти з жахом дивляться на залишки збитого "Боїнга" рейсу MH17 / Getty Images

      Цей новий прорив відбувся через рік після того, як Росію офіційно звинуватили в рамках розслідування Об'єднаної слідчої групи (JIT), проведеного спільно Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією та Україною, – зазначає автор статті. – Якщо Москва вирішить сісти за стіл переговорів, це може зобов’язати її до виплати компенсацій родинам загиблих. Раніше росіяни до останнього відстоювали свою позицію.

      "У разі провалу нинішніх переговорів росіянам загрожують кілька судових процесів. Країни-учасниці JIT передали справи до міжнародного трибуналу, де Росія буде притягнута до відповідальності як держава. Окрім того, у Нідерландах вже порушено кримінальну справу з метою покарати російських військових, які фактично брали участь у запуску ракети ЗРК "Бук", що влучила в в літак", – резюмує Бург.

      Якщо Кремль піде на ескалацію: Росія програє США в гонці озброєнь, – SvD

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Публікації Збитий "Боїнг 777"
      Джерело: 24 Канал
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