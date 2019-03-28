Якщо Росія захопить Україну, вона вирішить багато питань, – журналіст

Немає країни – немає проблеми є власне російською логікою. Тому Кремль і хоче захопити Україну, аби вирішити багато питань щодо України, зокрема врегулювання конфлікту з нею. А у країні-агресорі це бачать лише методом її ліквідації.

Як вважає український журналіст Роман Цимбалюк, на виборах президента 2019 року слід буде обрати тут людину, яка гідно зможе відповісти на питання, як забезпечити безпеку країни.

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За його словами, в Україні є дуже багато громадян, що втомилися від війни та хочуть миру, однак та війна їх жодним чином не торкається.

"Згідно з соцдослідженнями, питання війни та миру з Росією займає ключову позицію, включно з бідністю та корупцією. Якщо не буде безпеки, то, як результат, російська експансія триватиме, і не буде держави України. Відтак, питання боротьби з бідністю та корупцією просто зникнуть", – переконує представник ЗМІ.

Водночас він підкреслив, немає країни – немає проблеми є власне російською логікою.

Якщо вони захоплять повністю Україну, то вирішать багато питань. Передусім вони позбавляться проблем і докорів сумління. Російська еліта прекрасно розуміє, які злочини вона скоює проти України. Але росіяни бачать врегулювання конфлікту з Україною, власне методом її ліквідації,

– підсумував Цимбалюк.

Нещодавно з’явилася інформація, що окупаційна влада на Сході України планує масову видачу російських паспортів жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу. За даними російських ЗМІ, для цього вже завезли туди півмільйона бланків.

Крім того, підливає олії у вогонь і те, що Кремль дуже часто влаштовує військові навчання на ще одній окупованій території, а саме в Криму.