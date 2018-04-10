Якщо Росія закриє кордон, то "Л/ДНР" перестануть існувати протягом декількох днів, – Гіркін

Людина, яка своїми діями розпочала окупаційну війну на Донбасі – Ігор Гіркін, переконаний, що без підтримки з Росії окупанти на захопленій території Донецької та Луганської областей не протримаються і декількох днів.

Адже самі по собі вони не зможуть існувати довший період часу. Таку думку лідер окупантів висловив в інтерв’ю "Експрес газеті".

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При цьому він заявив, що перше, що зараз би зробив – об’єднав так звані "ДНР" та "ЛНР" та прибрав звідти деяких людей. Кого саме, Гіркін не назвав, але заявив, що покинути управління окупованими територіями він був змушений під сильним тиском з Росії. При цьому лідер окупантів відверто заявляє, що регіоном не обов’язково мають керувати місцеві мешканці.

"Це неможливо зробити без взаємної довіри, а також прямого заступництва Росії, оскільки, якщо РФ, не дай бог, закриє кордон, то "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування протягом кількох діб", – впевнено заявив Гіркін.

Відтак він бачить три варіанти того, що станеться з окупованими територіями – приєднання їх до Росії, створення так званої "незалежної держави". Третій варіант – остаточна перемога України.