Якщо Росію не зупинити зараз, вона захопить Азовське і Чорне моря, – військовий США

Російська Федерація давно розгорнула свою агресію в акваторії біля кордонів України. Зараз її потрібно зупинити, адже в іншому випадку Кремль спочатку захопить Азовське море, а тоді перейде і до Чорного.

Україна сьогодні може дати реальну відсіч Росії, адже має значно сильнішу та озброєну армію, аніж було в 2014 році. Тому, Збройні сили мають зараз дати гідну відповідь РФ, від якої вона "буде дуже довго кровоточити", зазначив капітан першого ранку Військово-морських сил США Гаррі Табах в інтерв'ю "Апострофу".

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Військовий порівняв нинішню ситуацію з шаховою партією і пояснив, що Україна мусить завдавти болючого удару по Москві.

Це як наступний хід у шахах: якщо ви не зіб'єте цього короля або королеву, чи не поставите їм шах і мат, то вони вам поставлять його... Якщо ви дасте диктаторам волю, то вони не зупиняться, для них – це наркотик, вони хворі цим і будуть продовжувати,

– зауважив він.

Влада України досі робила правильні кроки. Вона не провокувала Росію на агресію та одночасно перебудовувала армію, яка тепер може дати реальну відсіч.

Тому, українські кораблі повинні продовжувати проходити Керченською протокою в Азовське море, адже робили це й раніше. Окрім того, на військові катери, які будуть здійснювати прохід варто посадити незалежних оглядачів, журналістів. Тоді буде видно, чи спробують росіяни таранити цей катер, і якщо так – це буде зовсім інший, гучніший скандал.

"Українські моряки і капітан цієї команди, яких взяли в заручники росіяни, вели себе дуже професійно, молодці, що не вступили у бій, тому що потім би Росія сказала, що вони почали по них стріляти. Вони правильно зробили, що намагалися піти від цього", - підсумував Гаррі Табах.

Для чого Україні здійснювати прохід Керченською протокою? Україна буде відстоювати свободу вільного проходу кораблів в Азовське море, яке блокує Росія. Тому, Київ планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. Для України це принципово, інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Що говорять у РФ щодо проходу кораблів в Азовське море? У Росії пригрозили будь-якими способами, у тому числі й жорсткими, зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Москва погрожує затримувати "порушників свого кордону в прямому ефірі"незалежно від національності.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.