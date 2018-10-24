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      Якщо щось сталося та факти перевіряють, то це дуже погано, – Трамп "проаналізував" Близький Схід

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      Трамп "проаналізував" Близький Схід
      Трамп "проаналізував" Близький Схід / Фото з відкритих джерел

      Дональд Трамп назвав Близький Схід "огидною частиною світу", коментуючи смерть саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Президент США висловив свої зауваження на тлі зростаючої кризи навколо Хашоггі, який, за словами турецьких чиновників, був вбитий у саудівському консульстві в Стамбулі.

      Про це повідомило видання The Hill

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      Смерть Джамаля Хашоггі призвела до того, що республіканці та демократи у США закликали засудити саудівського принца Мохаммеда бін Салмана та припинити продаж зброї в Саудівську Аравію на 110 мільярдів доларів.

      Немає виправдання тому, що сталося. Але ви тільки гляньте, це безталанна частина світу. Це огидна частина світу. Але якщо сталося те, що сталося, і якщо факти перевіряють, значить, це дуже погано,
      – сказав президент журналістам в Овальному кабінеті

      Утім, Трамп також захищав Саудівську Аравію, називаючи країну "дуже хорошим союзником" і додаючи, що вони "дуже допомогли нам з Ізраїлем. Вони фінансували багато чого".


      Дональд Трамп

      ABC News опублікували слова Трампа щодо фінансових втрат країни у разі припинення співпраці із Саудівською Аравією: "Це коштуватиме 110 мільярдів доларів на військових контрактах, і Росія зможе швидко забрати їх, і Китай дуже швидко забере їх".

      Окрім того, президент США вказав на різні порушення прав людини, вчинені Іраном, давнім ворогом Саудівської Аравії: "І якщо ви подивитеся на інший бік, на Іран, то побачите, що вони наробили людям – порочне і жахливе". До слова, Саудівська Аравія та США тривалий час діяли спільно проти Ірану, який веде боротьбу з Саудівською владою у війні в Ємені, а також пов'язаний з Росією та сирійським президентом Башаром Асадом. 

      Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп назвав вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який співпрацював з американською газетою The Washington Post, найгіршою спробою замести сліди в історії.

      Теги: Дональд Трамп Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі Новини США Близький Схід
      Джерело: 24 Канал
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