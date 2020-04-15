Якщо слабкі до грошей, краще тут не працювати, – Кличко про справу Поворозника

Служба безпеки України 14 квітня затримала чоловіка, який імовірно був посередником і вимагав з забудовника хабаря для першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що не збирається нікого покривати, а якщо інформація про причетність заступника правдива – тому краще піти з посади самому.

Головні принципи, за якими люди обирають владу, а Кличко став мером – нульова толерантність до корупції. Про це він заявив під час свого щоденного брифінгу.

Важливо Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника

Я завжди говорив і попереджав чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, краще тут не працювати,

– заявив мер Києва.

Він наголосив, що коли чиновник справді винен, то без будь-яких варіантів має відповідати за законом. Сам ж голова КМДА запевняє, що не збирається покривати нікого з підлеглих.

"Втім якщо це чиїсь маніпуляції, політичні ігри, щоб дискредитувати владу, то, однозначно, повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця, обіцяю", – заявив Віталій Кличко.

Щоб не було "політичної заангажованості правоохоронців", він закликав до публічного і відкритого розслідування цієї справи.

Перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. Згідно законодавства, такі справи – це підслідність НАБУ. Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповідь на питання, що хвилюють сьогодні суспільство,

– заявив мер.

За його словами, усі чекають справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "і", а також відповідальності усіх винних, згідно з законом.

До слова Завжди працюю чесно, – заступник Кличка Поворозник спростував чутки про хабарництво

Справа Поворозника: коротко

Співробітники СБУ затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво з компанії буцімто "збивали" 125 тисяч доларів.

Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Імовірно, першого "траншу" з загальної суми. Втім це ще не все – вони планували отримати хабар й за інший об'єкт. Там вже мовиться про 246 тисяч доларів.

Сам Поворозник у своєму фейсбуці запевнив, що хабарів не брав, а спільника називає "особою, яку згадують у публікаціях". Крім того, стверджує: з ним про жодні хабарі не домовлявся.