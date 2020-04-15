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      Якщо слабкі до грошей, краще тут не працювати, – Кличко про справу Поворозника

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      Кличко прокоментував звинувачення у хабарництві Поворозника / kreschatic.kiev.ua

      Служба безпеки України 14 квітня затримала чоловіка, який імовірно був посередником і вимагав з забудовника хабаря для першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що не збирається нікого покривати, а якщо інформація про причетність заступника правдива – тому краще піти з посади самому.

      Головні принципи, за якими люди обирають владу, а Кличко став мером – нульова толерантність до корупції. Про це він заявив під час свого щоденного брифінгу.

      Важливо Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника

      Я завжди говорив і попереджав чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, краще тут не працювати,
      – заявив мер Києва.

      Він наголосив, що коли чиновник справді винен, то без будь-яких варіантів має відповідати за законом. Сам ж голова КМДА запевняє, що не збирається покривати нікого з підлеглих.

      "Втім якщо це чиїсь маніпуляції, політичні ігри, щоб дискредитувати владу, то, однозначно, повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця, обіцяю", – заявив Віталій Кличко.

      Щоб не було "політичної заангажованості правоохоронців", він закликав до публічного і відкритого розслідування цієї справи.

      Перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. Згідно законодавства, такі справи – це підслідність НАБУ. Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповідь на питання, що хвилюють сьогодні суспільство,
      – заявив мер.

      За його словами, усі чекають справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "і", а також відповідальності усіх винних, згідно з законом.

      До слова Завжди працюю чесно, – заступник Кличка Поворозник спростував чутки про хабарництво

      Справа Поворозника: коротко

      Співробітники СБУ затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво з компанії буцімто "збивали" 125 тисяч доларів.

      Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Імовірно, першого "траншу" з загальної суми. Втім це ще не все – вони планували отримати хабар й за інший об'єкт. Там вже мовиться про 246 тисяч доларів.

      Сам Поворозник у своєму фейсбуці запевнив, що хабарів не брав, а спільника називає "особою, яку згадують у публікаціях". Крім того, стверджує: з ним про жодні хабарі не домовлявся.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Києва НАБУ Корупція КМДА Віталій Кличко Новини України Новини політики
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