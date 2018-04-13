Якщо США, Великобританія та Франція нападуть на Сирію – ми захищатимемося, – Башар Джафарі

У тому випадку, якщо проти Сирії будуть здійснюватися будь-які воєнні дії з боку Заходу, офіційний Дамаск захищатиме свій суверенітет.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив Постійний представник Сирії Башар Джафарі, повідомляє Укрінформ.

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"Якщо США, Великобританія та Франція нападуть на нас, то ми не матимемо іншого виходу, окрім як застосувати статтю 51 Статуту ООН, що дає право на легітимну самооборону", – сказав Джафарі.

Також Джафарі наголосив, що Сирія "не дозволить нікому порушувати свій суверенітет".

Це не погроза, а попередження, – додав він.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.