Зеленський відповів, чи піде у відставку, якщо Коломойського спіймають на корупції

Кандидата у президенти України Володимира Зеленського у прямому ефірі в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" запитали: будучи ймовірним президентом, чи піде він у відставку, якщо у корупції помітять наразі його партнера Ігоря Коломоського.

Таке запитання йому поставив головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина.

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Щербина: Ми з вами говорили про ситуацію, в яку потрапив Петро Олексійович Порошенко зі Свинаручком-Гладковським. Ви сказали: якщо Гладковський партнер, то Порошенко має піти у відставку. І взагалі йому краще піти з політики. В той же час ви кажете про те, що ваш партнер по бізнесу – Ігор Коломойський. Скажіть, якщо Ігор коломойський буде помічений або журналістами, або силовиками у використанні певних корупційних схем за вашого президентства. Ви підете у відставку чи ні?

Зеленський: Якщо Ігор Коломойський буде помічений?

Щербина: Помічений у використанні будь-яких корупційних чи інших незаконних схем.

Зеленський: Якщо ці корупція і корупційні схеми будуть зі мною пов'язані і я на цьому, не дай Боже (але цього ніколи не буде), буду заробляти, як те, що відбувалося з паном Свинарчуком і з паном Порошенком. Вони партнери. Тут же в чому справа. Вони обікрали нашу армію.

Щербина: Так а ви з Коломойським партнери.

Зеленський: Почекайте, почекайте. Ми кажемо про телевізійне партнерство? Ми зараз про що говоримо? Телевізійне партнерство чи на життях людей заробляти гроші?

Щербина: Про бізнес-партнерство.

Зеленський: Дивіться, якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Мені для цього "прівєти" не потрібні.

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Щербина: Тобто за Ігора Коломойського ви страждати не будете?

Зеленський: (Сміється) Я взагалі страждаю тільки за свою сім'ю, чесно кажучи. Думаю про свою сім'ю, а зараз іду на цей крок і думаю про Україну.

Щербина: Все ж таки, я хотів би повернутися і почути конкретну відповідь. Скажіть, чи правильно я розумію: якщо станеться те, що станеться (якщо це станеться) і Коломойський буде помічений в певній схемі, ви у відставку не підете?

Зеленський: Ні, секундочку. Якщо Коломойський буде помічений і будь-хто, чому саме Коломойський, ну ладно...

Щербина: Я про ваших партнерів зараз.

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Зеленський: Почекайте. Я виходжу із бізнесу. По-перше. Я виходжу із Студії "Квартал 95". Я не буду виходити п'ять років, як хтось із якоїсь фабрики. Тому я, фактично, перестаю бути партнером – увага – тобто я вже не партнер? Немає до мене питань?

Щербина: Так і Гладковський не партнер Порошенку багато років. Вони розійшлися по бізнесу.

Далі Зеленський озвучив декілька слів з антиагітації щодо Порошенка і його зупинила ведуча.

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