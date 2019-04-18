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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський відповів, чи піде у відставку, якщо Коломойського спіймають на корупції

      868 Читать новость на русском
      Зеленський і Коломойський
      Зеленський і Коломойський / 24 канал

      Кандидата у президенти України Володимира Зеленського у прямому ефірі в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" запитали: будучи ймовірним президентом, чи піде він у відставку, якщо у корупції помітять наразі його партнера Ігоря Коломоського.

      Таке запитання йому поставив головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина.

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      Щербина: Ми з вами говорили про ситуацію, в яку потрапив Петро Олексійович Порошенко зі Свинаручком-Гладковським. Ви сказали: якщо Гладковський партнер, то Порошенко має піти у відставку. І взагалі йому краще піти з політики. В той же час ви кажете про те, що ваш партнер по бізнесу – Ігор Коломойський. Скажіть, якщо Ігор коломойський буде помічений або журналістами, або силовиками у використанні певних корупційних схем за вашого президентства. Ви підете у відставку чи ні?

      Зеленський: Якщо Ігор Коломойський буде помічений?

      Щербина: Помічений у використанні будь-яких корупційних чи інших незаконних схем. 

      Зеленський: Якщо ці корупція і корупційні схеми будуть зі мною пов'язані і я на цьому, не дай Боже (але цього ніколи не буде), буду заробляти, як те, що відбувалося з паном Свинарчуком і з паном Порошенком. Вони партнери. Тут же в чому справа. Вони обікрали нашу армію.

      Щербина: Так а ви з Коломойським партнери.

      Зеленський: Почекайте, почекайте. Ми кажемо про телевізійне партнерство? Ми зараз про що говоримо? Телевізійне партнерство чи на життях людей заробляти гроші?

      Щербина: Про бізнес-партнерство.

      Зеленський: Дивіться, якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Мені для цього "прівєти" не потрібні.

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      Щербина: Тобто за Ігора Коломойського ви страждати не будете?

      Зеленський: (Сміється) Я взагалі страждаю тільки за свою сім'ю, чесно кажучи. Думаю про свою сім'ю, а зараз іду на цей крок і думаю про Україну.

      Щербина: Все ж таки, я хотів би повернутися і почути конкретну відповідь. Скажіть, чи правильно я розумію: якщо станеться те, що станеться (якщо це станеться) і Коломойський буде помічений в певній схемі, ви у відставку не підете?

      Зеленський: Ні, секундочку. Якщо Коломойський буде помічений і будь-хто, чому саме Коломойський, ну ладно...

      Щербина: Я про ваших партнерів зараз.

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      Зеленський: Почекайте. Я виходжу із бізнесу. По-перше. Я виходжу із Студії "Квартал 95". Я не буду виходити п'ять років, як хтось із якоїсь фабрики. Тому я, фактично, перестаю бути партнером – увага – тобто я вже не партнер? Немає до мене питань?

      Щербина: Так і Гладковський не партнер Порошенку багато років. Вони розійшлися по бізнесу.

      Далі Зеленський озвучив декілька слів з антиагітації щодо Порошенка і його зупинила ведуча. 

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Новини політики
      Джерело: 24 канал
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