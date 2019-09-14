Якщо ти контролюєш все, то не контролюєш нічого: поради Зеленському від експрезидента Польщі

Президент Зеленський успішно працював у свої перші місяці на посаді. Однак концентрувати всю владу у своїх руках та намагатися контролювати все – "це пряма дорога до великих помилок".

Таку думку висловив BBC-Україна Александр Квасневський – двічі президент Польщі (1995 – 2005), який вивів свою країну до ЄС та НАТО – під час свого перебування на форумі YES у Києві.

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Польський політик побажав українському президенту тільки найкращого й зауважив: "Його обрали у 41 рік, мене теж обрали, коли мені був 41 рік. У мене є певний психологічний зв'язок з ним".

Квасневський вважає, що Зеленський свої перші місяці на посту працював дуже успішно. Більшість у парламенті, якісний уряд – важливі досягнення. А одне з найважливіших – це те, що "склалося враження у світі, що є маленький шанс на початок діалогу з Росією, який міг би допомогти розв'язати конфлікт (на Донбасі – 24 канал)".

Попри успіхи, експрезидент Польщі побачив і те, про що варто застерегти: "У такій великій країні, як Україна, якщо президент думає, що може контролювати все, то помиляється. Буде робити багато помилок. Адже це абсолютно неможливо. Повний контроль над усіма інститутами – це слабка демократія. 28 років для демократії – це не так багато".

Якщо б я міг щось підказати президенту Зеленському, то найголовніше – треба допомогти усім демократичним інститутам бути самостійними та професійними. Це стосується і виборчої комісії, і судів, і правоохоронної системи,

– наголосив Квасневський.

І підсумував: "Я був президентом і скажу: якщо хочеш контролювати все, значить – не контролюєш нічого. Це пряма дорога до великих помилок".

Квасневський, зауважимо, добре знається на українській політиці: багато років він очолює наглядову раду форуму YES, у 2004 був посередником у перемовинах влади та опозиції під час Помаранчевої революції, а у 2013 році – учасником місії, яка намагалась допомогти Україні укласти угоду про асоціацію з ЄС.