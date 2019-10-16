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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Якщо ухвалити законопроєкт №1210 без змін, то Україна втратить 70% експорту руди, – нардеп

      63 Читать новость на русском
      Видобуток руди
      Видобуток руди / 5.ua

      Держава може залишитися без 12% надходжень до бюджету.

      Такі розрахунки наводить Муса Магомедов. У парламенті продовжують тривати пристрасті довкола одіозного законопроєкту №1210 щодо змін Податкового кодексу.

      Низка нардепів вкотре акцентувала на можливих ризиках щодо його ухвалення без консультацій з бізнесом та експертами. Тож спробували донести більшості – чим загрожують положення документа реальному сектору та економіці загалом.

      Я, як і раніше, сподіваюся, що вистачить мудрості не приймати його в тому вигляді, в якому він пропонується. Але якщо це станеться, то перше – ми втратимо 70% експорту руди, як країна. Ми втратимо валютну виручку досить істотну, ми втратимо надходження в бюджет. Розрахунково – це приблизно 12% існуючих платежів,
      – пояснює народний депутат Муса Магомедов.

      На новому пленарному тижні Верховна Рада перейшла до розгляду законопроєктів за повною процедурою, а тому суперечний закон №1210 про підвищення ренти – поки не розглянули.

      Нагадаємо, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, в разі ухвалення закону добувати руду в Україні стане дорожче ніж в Росії в 9 разів. Чим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку.

      blog_ava
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      Теги: Податки Податковий кодекс
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