Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта

Через "сірий" імпорт, зарплату в конвертах і офшорні схеми Україна втрачає десятки мільярдів гривень. Про це 24 каналу розповів голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

Він додав, що фахівці асоціації порахували, які втрати сьогодні загалом несе держава – в цих схемах "ховають" майже річний бюджет країни!

Вражаючі цифри: Скільки грошей оберталося "в тіні" української економіки

Зокрема, від обігу "сірого" імпорту втрати по податкам складають 63 мільярди гривень, зарплата в конвертах – 25-74, офшорні схеми – 22-36.

Якщо ми це питання не вирішимо, не варто очікувати на позитивні зміни в економіці. Тож амністія капіталу нам просто необхідна. Так само як і системні зміни, які вже через три роки дали б результат,

– переконаний Грігол Катамадзе.

На форумі UKRAINE LEVEL UP 2016 Віктор Ющенко, який там був головним спікером, сказав: якщо вивести з тіні 10% економіки, це додасть 180 мільярдів гривень в бюджет.

Як змінювався відсоток "тіньової економіки" за часи незалежності, дивіться тут:

На переконання Грігола Катамадзе, у нас самих є можливість навести лад в країні, і не доведеться ні в кого просити грошей. Лише потрібно ухвалити якісний Податковий кодекс. Це ж означає не просто забрати гроші з-під матраців і повернути їх в банківський сектор країни. Якщо ми виведемо з тіні 30%, то, керуючись підрахунками Ющенка, отримаємо 540 мільярдів гривень.

Співробітництво з провідними міжнародними фінансовими установами (МВФ та іншими) – це запорука довіри з боку великих світових гравців до України. Проте нам потрібно рухатись своїм шляхом і робити все аби люди почали довіряти банкам.

Читайте також: Фурса пояснив, де в Україні гроші найбільше оминають бюджет

Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

Про те, як грузинські банки "пережили" російську агресію, – читайте в другій частині ексклюзивного інтерв'ю з експосолом Грузії в Україні Гріголом Катамадзе