08:22
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта

      320 Читать новость на русском
      Україні необхідно вивести гроші з "тіні"
      Україні необхідно вивести гроші з "тіні" / shutterstock

      Через "сірий" імпорт, зарплату в конвертах і офшорні схеми Україна втрачає десятки мільярдів гривень. Про це 24 каналу розповів голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

      Він додав, що фахівці асоціації порахували, які втрати сьогодні загалом несе держава в цих схемах "ховають" майже річний бюджет країни!

      Вражаючі цифри: Скільки грошей оберталося "в тіні" української економіки

      Зокрема, від обігу "сірого" імпорту втрати по податкам складають 63 мільярди гривень, зарплата в конвертах – 25-74, офшорні схеми – 22-36.

      Якщо ми це питання не вирішимо, не варто очікувати на позитивні зміни в економіці. Тож амністія капіталу нам просто необхідна. Так само як і системні зміни, які вже через три роки дали б результат,
      – переконаний Грігол Катамадзе.

      На форумі UKRAINE LEVEL UP 2016 Віктор Ющенко, який там був головним спікером, сказав: якщо вивести з тіні 10% економіки, це додасть 180 мільярдів гривень в бюджет.

      Як змінювався відсоток "тіньової економіки" за часи незалежності, дивіться тут:

      На переконання Грігола Катамадзе, у нас самих є можливість навести лад в країні, і не доведеться ні в кого просити грошей. Лише потрібно ухвалити якісний Податковий кодекс. Це ж означає не просто забрати гроші з-під матраців і повернути їх в банківський сектор країни. Якщо ми виведемо з тіні 30%, то, керуючись підрахунками Ющенка, отримаємо 540 мільярдів гривень.

      Співробітництво з провідними міжнародними фінансовими установами (МВФ та іншими) – це запорука довіри з боку великих світових гравців до України. Проте нам потрібно рухатись своїм шляхом і робити все аби люди почали довіряти банкам.

      Читайте також: Фурса пояснив, де в Україні гроші найбільше оминають бюджет

      Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

      Про те, як грузинські банки "пережили" російську агресію, – читайте в другій частині ексклюзивного інтерв'ю з експосолом Грузії в Україні Гріголом Катамадзе

      blog_ava
      Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1034
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Гроші Публікації МВФ Банки Податки Податковий кодекс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      сьогодні , 07:00 Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      Ірина Поліщук 320
      Головні новини 2 листопада: Дубневича відпускають під заставу, Світоліна гратиме у фіналі року
      2 листопада , 22:03 Головні новини 2 листопада: Дубневича відпускають під заставу, Світоліна гратиме у фіналі року
      Ірина Вихрущ 1567
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 листопада , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 726
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 листопада , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1372
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 листопада , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 943
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук